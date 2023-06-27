科技．人文聯合講座／犯罪被害人之保護

最近黃子佼性騷擾案，他的聲明令人難以認同。他只對受害者說一聲抱歉，並未提出如何對受害者負責。

對受害者的同理心很重要。我受邀加入新竹犯罪被害人保護協會（犯保協會），超過十年。我看到參與協會各方人士的熱心關愛，相當感動。而看到犯罪被害人的許多不幸遭遇，有更深的感觸。我也想起一位歷史人物霍姆斯（圖）。

一八六四年七月南北戰爭時，林肯在史蒂文生堡視察和南軍發生的槍戰，有一位年輕上尉對著林肯總統吼叫：「趴下，你這個蠢蛋！」戰鬥結束後，林肯總統和這位二十五歲的上尉握手，說：「我很高興你知道如何和老百姓溝通。」這位上尉是霍姆斯，直說敢言，後來成為美國最偉大的大法官之一。

當年美國法律強調人權，對罪犯亦是如此。這讓霍姆斯相當不滿。他說：「那些保護加害者的人，讓受害者承擔痛苦。這只是掩蓋了內心的邪惡，使你們與濫用者一樣有罪。為無辜者挺身而出，否則就會與罪犯一起沉淪。」

一九八二年，美國總統雷根（Ronald W.Reagan）說：「犯罪的受害者長久以來被刑事司法制度忽略。我們很少給予受害者所需的幫助及關注。然而，保護公民免於成為受害者的傷害，是刑法的主要目的。因此，每一位新的受害者代表了我們的系統在防止犯罪方面的失敗。對受害者缺乏關注使這種失敗變得更加嚴重。」

霍姆斯和百年後的雷根感受到犯罪受害者個人沒被適當照顧。大多數犯罪受害者和倖存者認為人們不理解他們的需求和關切，而犯罪受害者和倖存者感受到司法體系在對待受害者和犯罪分子之間存在著明顯的不平等，法律似乎更偏袒被告和已經判罪的罪犯。受害者不知如何表達對社會的不滿，而大眾對於受害者的需求和關切則缺乏理解。

即使我們努力針對司法體系改革，希望確保公正和平衡，仍有鞭長莫及的無力感。或許這是霍姆斯對於如何防止犯罪有如此激烈的言論的原因。而犯保協會的存在，以另一種方式彌補司法體系的不足，使受害者的聲音得以傳達，並促使政府和社會更關注受害者的權益和需求。這些努力旨在加強受害者支持和保護的措施，並讓司法體系更能夠彌補受害者。

彌補法律不足，新竹犯保協會透過協助犯罪受害者，成功的讓社會可以更全面地了解犯罪對個人和社會所帶來的影響，從而減輕受害者的傷痛經驗，並促進公正和平等的司法制度，令人感佩。（作者為前科技部代理部長）