餵藥案潑髒水 除民進黨外無人獲利

新北市板橋某幼兒園疑似教師餵食幼兒三級管制藥品事件，讓餵藥疑慮在全台蔓延。鬧了一個月終於真相大白；經過更為嚴謹的質譜儀檢測後，板橋與汐止的幼兒園幼童均呈陰性。「台灣事實查核中心」認證賴清德發言人戴瑋姍的訊息不實，並將其貼文遮蔽，侯友宜陣營也告發賴清德就幼兒園餵藥案散布謠言。雖然真相已出，但除了民進黨外，無任何一方獲利，台灣社會為此付出代價。

一是侯友宜民調跌落第三。儘管真相大白，但侯被潑的一身髒水還沒洗清，又被扣上「效率低下」的帽子。根據某民調，民意對侯友宜在餵藥案中的表現，僅有廿一點二％滿意，不滿意者高達五十六點七％，還有高達廿五％強烈不滿；另一份聲量調查顯示，侯的負面聲量已近四成，正面聲量僅剩下八％，網路好感度更是一路下探至墊底。雖然餵藥案最終被證實是子虛烏有，但侯友宜民調已因此受到重創，短期內難以回升到先前水準。

二是家長和幼稚園、教保員間的信任受損，加劇對立。「既然家長不信任幼稚園，幼師也希望不再提供受託餵藥的服務」，幼教總會十八日發出聲明表示「停止餵藥服務」，要求還教保員清白。雖然昨天幼教總會再發聲明，指餵藥烏龍事件已經釐清，恢復餵藥服務，但家長與幼師原本應是和諧美好的夥伴關係，如今恐已因為政治的涉入和「信任」的崩解，被營造成對立關係。

三是社會為此付出高昂代價。依靠瓦解「信任」而取得政治紅利，加劇社會對立氛圍。自從確定「三腳督」以來，台灣社會頻傳性騷擾、欺詐、餵藥等事件，政治上天天謾罵，令人感到處處危機。曾經友善熱情的風氣正被衝突恐懼所覆蓋，已讓人體會不到「台灣最美麗的風景是人」。

幼兒園餵藥案即使已真相大白，但除民進黨外無人是贏家，當初造謠生事的政治人物卻隱身，沒有一句道歉；反而被誣衊的人想通過司法捍衛清白，卻被扣上「不顧孩子，忙著告人」的帽子。希望蔡政府和民進黨主席賴清德給人民一個交代，以後可以少一些政治，多一份真誠。