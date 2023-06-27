瓦斯大量外洩 緊急遮斷閥救命

新竹縣嚴重氣爆的原因，據新竹瓦斯公司推斷是瞬間增加五倍的壓力，而造成管路破損、漏氣。

但與瓦斯管路外的一大氣壓力相比，管路內部壓力僅提高約七點六％，應在管路設計容許範圍，除非原本的管線和設備有明顯損傷，才有可能因壓力提高而洩漏；如果僅因瓦斯供壓過大就氣爆，那應該很多戶同時發生。相關單位應進一步探究爆炸民宅內部瓦斯管線和爐具狀況，並非直接將民眾傷亡全歸咎於瓦斯公司人為疏失。

天然瓦斯主要成分是甲烷，天然瓦斯公司向中油購買天然瓦斯，必須有瓦斯槽貯氣作為調節配氣用，然後再敷設供應用戶使用。中油的供氣幹管是高壓的，而瓦斯公司輸送天然瓦斯之壓力很小，至用戶端僅二百至三百毫米水柱，因此天然瓦斯公司接受中油供氣，從貯氣槽送出後皆需減壓。

本次瓦斯洩漏事故，凸顯天然瓦斯的供氣安全有檢討必要，供氣過程若有異常壓力或流量變化，應即時啟動緊急應變措施，尤其發生管路異常流量變化，應採用「瓦斯緊急遮斷閥」及時切斷供氣；在管路遭受外力破壞而斷裂時，「瓦斯緊急遮斷閥」可在瓦斯壓力異常、瓦斯外洩、五級以上地震時自動遮斷，適合住宅區及公共場所安裝，以避免類似氣爆事件發生。