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管路大漏洞 幾十年不換

聯合報／ 李佩芸／美國消防工程師學會台灣分會專案研究員（桃園市）
新竹縣政府26日表示，對於竹北氣爆後續，將盡快協助住戶將天然氣管線重新裝設為明管，並免費更換機械表為微電腦智慧表、全額支付修繕費用。圖為新竹瓦斯公司等專業人員全面性檢查天然氣管線設備情形。中央社
新竹縣政府26日表示，對於竹北氣爆後續，將盡快協助住戶將天然氣管線重新裝設為明管，並免費更換機械表為微電腦智慧表、全額支付修繕費用。圖為新竹瓦斯公司等專業人員全面性檢查天然氣管線設備情形。中央社

六月廿四日新竹氣爆事件發生後，接連兩天又傳出瓦斯外洩情形，嚇得住戶不敢煮飯，也不敢開熱水器洗澡。經過檢測，懷疑是氣爆事件後，又因瓦斯相關器具軟管老舊導致外洩。

在台灣，管路系統維護最大的漏洞，在於閥類及構件用了數十年直至損壞，才藉由故障點被動式更換，卻少有定期巡檢，甚至未能以該閥類構件之產品壽命周期為標準，在未故障時就主動提前更換。然而，未達損壞標準不代表不需進行更換。

民生設施設備之使用年限，會因其場所、環境、檢修有無，或技術的進步等條件而有所不同；且建議更換年限之設備，是奠基於「有定期進行檢修及大修」，且設備設置的環境中沒有其他障礙者。並且若設備處於易受氣候、鹽分、腐蝕性或其他不利因素影響之環境，其性能可能在達到「建議更換年限」前就已劣化。

此外，設施設備的建議更換年限，更會隨著技術及社會的變化而需重新審視、檢討。民生設施設備必然會隨著使用時間的增長而產生劣化，建議依照施工品質及場所特性，訂定使用年限建議，並規定業者於設備上標示建議使用年限，提供汰換時參考。

綜觀《災防法》規範的火災爆炸防救災業務計畫，雖由內政部及其消防署彙整，但各中央目的事業主管機關需針對所管轄對象空間或系統的火災／爆炸安全，律定相關部會局處的主協辦機關權責分工，每兩年提出修正；即核電廠的火災防災計畫由原能會改制的核安會提出、化工廠管路／危險物品輸送，則由經濟部工業局及國營事業提出。

然而各主管機關，在依《災防法》立法宗旨與作業程序之分工設計下，論述各該化工原料之成品管路製程、危險物品儲存處理／運輸／使用過程衍生火災／爆炸風險控管減災管理方案時，卻多指派低階的局處官員或承辦人出席跨部會、跨局處、跨領域的防災業務計畫審查會議，更顯示不願意尊重災例凸顯的公共安全水平不足之風險事實。而新的兩年計畫，絕大多數內容仍沿襲兩年的格式，未能面對及檢討最有意義且最有價值的當前人文社會本土災例，也未能提出關鍵必要的減災投資作為共同列管。

在未來一次次的災例中，無非又上演著主管機關或中央、縣市首長面對鏡頭的沉痛檢討再檢討，卻在事過境遷、熱度退燒後，仍未見通盤、全面的改善。本次新竹氣爆與二○一四年高雄氣爆，兩者雖都歸屬氣爆，但後者不論規模、死亡人數均遠高於前者，加上後者卅二名罹難者中包含五名警消、二名義消，因此引發的社會關注高上許多。

本次事件幸無死者，但仍有一名嚴重燒傷患者；讓人反思，高雄氣爆是否有造成台灣公共安全實質改變？抑或僅是形式上的檢討反省？

氣爆 火災 爆炸

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