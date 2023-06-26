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用藥非所願 勿汙名過動兒

聯合報／ 蔡美馨／過動兒家長（台北市）
宜蘭某補習班擅自餵食「利他能」案，疑似有藥物使用史的學童新增至6位。圖／縣政府提供
宜蘭某補習班擅自餵食「利他能」案，疑似有藥物使用史的學童新增至6位。圖／縣政府提供

對於宜蘭縣傳出補習班餵食「利他能」被稱「餵毒說」的波瀾，我深感沉痛。

聯合報廿二日健康版馬偕醫院臧汝芬醫師指出利他能是處方藥，呼籲勿汙名化，十一日民意論壇則有李基福先生投書「過動藥管制應查是否鬆動」，均關注著過動兒的用藥課題。

誠如臧醫師提的案例，二○一○年某報頭版「管教毒招  安親班餵『兒童古柯鹼』」，引起過動家族的親師生、醫界、學界一片譁然。當晚，現任台大醫院副院長的高淑芬醫師（時為台灣兒童青少年醫學會常任董事）與本人舉行記者會，聲明有「注意力缺失過動症」非其所願，用藥是因應、是處遇之一，患者、親師與藥的本身，何罪之有。

聲明該正視的是，過動兒的就養、就學、就醫、就業等全人人生課題良善精進與否？優勢被引導被看懂否？教養教育適切否？用藥的衛教與更多元的用藥選擇在何方？政策立準了讓親師生去從有所依歸了嗎？而社會大眾能了解、接納、同理並協助過動家族嗎？

飛魚「費爾普斯」是過動兒，締造了奧運傳奇。在國內各行各業闖出一片天的，如企業家、慈善家、表演藝術者、文學、音樂、設計者都曾現身說法。「懂得看，就看得見」，是的，他們是過動兒，各有天賦，而非「麻煩製造者」。若您見著了他們的純真好奇、跳躍思考、創意無限，且「永遠不會累」的精力充沛活力十足，如若願意，請許過動兒燦亮的未來，成社會中堅，而非汙名化其人其用藥。懇盼之。

醫師 利他能 台大醫院

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