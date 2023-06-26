別模糊 找出氣爆根本原因

竹北發生天然瓦斯氣爆。新竹瓦斯公司表示，因瓦斯管內雜物造成減壓設備軸流閥皮膜破損，導致後端管路壓力過高，原本二百毫米水柱飆升到一千毫米水柱，民眾開瓦斯後出現過高火焰造成劇烈燃燒，導致氣爆。

但此解釋明顯是瓦斯公司避重就輕的模糊說法。在工安災害事故調查時，有三個原因必須深究：第一是直接原因，是什麼危害物或能量直接造成危害？第二是間接原因，是什麼不安全的行為或不安全的環境間接造成危害？第三是根本原因，是什麼潛在的系統管理缺陷導致危害？

以此案為例來說明，第一，直接原因：後端管路內高壓瓦斯直接造成危害。第二，間接原因：瓦斯管內雜物造成軸流閥皮膜破損，導致後端管路壓力過高。第三，根本原因：是什麼潛在的系統管理缺陷，使得瓦斯管內會進入雜物，且後端管路壓力過高卻沒有警報，或有警報卻沒有後續處理，或有處理但卻無效？

必須深究的是第三個「根本原因」，新竹瓦斯公司卻沒任何著墨，只提出「獲知壓力異常後第一時間即派員維修」的官樣文章說法，彷彿已盡最大努力。但這樣是不夠的，災害事故後檢討之目的，就是要避免再次發生同類型災害，更換軸流閥皮膜絕對不是能避免再次發生事故的解方。到底為什麼雜物會跑進去瓦斯管內？為什麼後端管路壓力過高後的偵測與處理措施無效？才是我們必須關注的問題。

天然瓦斯主要成分為甲烷，比空氣輕，即使洩漏也較不易蓄積（往上飄升）；液化瓦斯（桶裝瓦斯）主要成分為丙烷與丁烷，比空氣重，洩漏後容易蓄積（往下沉降）。所以之前的瓦斯氣爆事件通常在一樓或地下室，很少有高樓層案例。且天然瓦斯管路系統有全天候預警監控、遮斷、緊急停止及壓力排放等防災設施，能迅速遮斷瓦斯供應，防止災害發生。

另監控系統設有壓力監視、地震偵測、漏氣偵測及火災偵測等智慧自動化功能，更配置專業人員全天監控維護，作業機制嚴謹，實在不應出現此次竹北大樓氣爆事件。

期盼消防局火災調查報告能告訴我們真實原因，而瓦斯公司亦能針對根本原因徹底改善；否則此類「瓦斯整壓站」若成為氣爆的隱憂，在都市地區使用天然瓦斯的大眾，豈非只能祈求祖先積德、神佛庇佑？