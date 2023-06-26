取締違規 豈能簡化一刀切

自交通部加大力度改善道路交通安全後，警政署更進一步提出取締汽車不禮讓行人的原則，只要有行人在行穿線上或準備進入行穿線，汽車就須停等，否則施以重罰。這種無視道路交通複雜性，簡化一刀切的作法，果然引起軒然大波，迫使交通部不得不暫緩實施。

行人穿越道路所涉及的情境，大致分為路段與路口兩大類，其中路口又分為號誌化與非號誌化兩種。若再考慮行人是否違規，情況將更複雜。執法取締雖能立竿見影，但僅以單一標準將事情簡化，且一味咎責於車輛駕駛，自不符情理法，更難服大眾。

行人行走於路上，有所謂的「帝王條款」加以保護，縱使違規，車輛亦應避免撞擊。然而，如果發生事故，不代表就完全沒有肇責，仍應視當時狀況而定；例如附近有行穿線不走，卻違規任意穿越路段中央即是。此次所訂之取締原則，似未考慮到此種情況，卻經常是釀成行人重大事故的原因。

行人事故仍以路口為大宗。以十字型路口為例，若無設置號誌，行人可由路口四方穿越，車輛無論轉彎或直行，均可能和行人發生衝突。若行人一踏入路口即規定車輛停讓，勢必增加車輛逗留路口時間，造成車流的干擾，並提高車輛互撞的機率；然若路口並未畫設行穿線，又如何界定行人已進入路口？

路口有號誌控制時，又依是否設有行人號誌而不同。若無行人號誌，行人依車行號誌通行，綠燈時即可能發生左、右轉車輛和兩側行走行人的衝突。此次警政署的取締原則，主要應是針對這種情況。

但當路口很寬且行人遠在另一端剛起步時，有必要早早停車苦候嗎？再以道路中央設有公車專用道為例，遠端行人走到路中央搭乘公車，車輛卻被要求停讓豈不突兀？

此一規定不啻要車輛駕駛分心遠觀，反而容易疏忽眼前立即的危險，包括汽車右轉時右側直行欲超越的機車。尤其是左轉車輛，對向直行車及左側前方行走路人已令駕駛難以兼顧，何況還要分神察覺左側後方遠端視角以外的行人？

最後再談一下設有行人號誌的情形，徹底解決之道就是設置行人專用時相，將人車完全分離，自不會發生禮不禮讓的問題；但此方式會嚴重衝擊到都會區幹道的行車效率，難以全面推行，因此問題又回到上述路口人車共行的狀況。

由於人行速度遠低於車速，一般多會提早關閉行人綠燈，中止行人繼續進入路口，以預留足夠的時間供已進入路口的行人安全通過。而某些繁忙的路口，會更早結束行人綠燈以清空行穿道，將騰出的時間供轉彎車輛使用，因此常導致許多行人不耐久候闖越紅燈。在此情況下，車輛讓與不讓，罰或不罰，是否也該規範？

此次相關部會為求立即改善行人安全，擬強力取締路口車輛不禮讓行人，以洗刷行人地獄的汙名，可以理解。然而取締標準過於簡化，未能考量道路設計、交通管理及交通行為的複雜多樣性，僅依單一原則以一刀切方式處理所有路口違規的行為，除有失公允，亦欠缺執法嚴謹性。看似簡化了執法問題，實則引發更多爭議，並加重車輛駕駛不必要的負擔，不見得有利於整體的道安，宜再深思。