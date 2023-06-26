加強瓦斯漏氣把關應變

竹北瓦斯氣爆案，凸顯全國公寓大樓生活環境中，瓦斯供應管理及使用之公共安全問題。

意外多處洩漏瓦斯是軟硬體問題，硬體可能是管路相關零組件如開關閥門劣質或不良等問題；而軟體是設備維護管理問題。在天然氣事業法規定，公用天然氣業者應有輸儲設備維護計畫（日／周／月／年維護）以及後果分析及風險評估，且應僱用一定人數之專任天然氣導管配管專業人員，負責輸氣管線工程施作及其相關安全維護作業。

天然氣主成分甲烷係屬易燃易爆物質，引火之危險性比任何易燃液體更高，主因是其爆炸下限低（五％），一旦洩漏比空氣輕易往上部移動，如在通道樓梯間可往室內飄移，可在通風不良處累積相當量濃度。起爆原因連任何靜電、金屬火花等都足以引爆，更遑論高能量之電氣開關火花或是明火（爐火）。因此，一旦瓦斯在建築物內洩漏，不需多大能量（熱能），即可造成氣爆起火。現今全台公寓大樓多使用天然瓦斯，政府主管部門應再進行把關，民眾也應具備瓦斯洩漏基本應變知識。

以火災學而言，瓦斯燃燒僅有二種型態，一種是擴散燃燒，另一種是混合燃燒。擴散燃燒是我們日常使用瓦斯爐火進行煮食之用火行為，即瓦斯氣體未與空氣中氧混合，而是先有點火（熱量）而再點燃流出之瓦斯，即一面瓦斯擴散一面進行燃燒，燃燒火焰大小取決於瓦斯流出量，此可由其開關調節來控制火焰大小。而混合燃燒即所謂氣相火焰之化學性爆炸，如本次事件即屬，其燃燒速度快且帶有壓力波行為之爆炸類型。爆炸威力取決於其外漏量規模，此由瓦斯管徑與洩漏速率、洩漏時間及環境幾何空間來決定其氣爆範圍。

從本次新聞報導得知，因瓦斯管內壓力過高，疑似造成末端之抗壓不足之管接頭或閥門多處洩漏，如果洩漏達到一定規模，使這些環境空間相連，屆時一旦點燃之爆炸威力將更具規模。從九樓住戶火災後畫面顯示，洩漏瓦斯被引爆後，管內瓦斯仍然持續供應，緊急遮斷閥疑似仍未啟動，室內燒燬區域碳化跡象明顯。

在瓦斯洩漏應變方面，如果出現瓦斯洩漏現象，第一先關閉瓦斯總開關，假使無法關閉洩漏源，現場任何電氣開關皆不能動，迅速疏散人群，快速引導往外移動，進行現場區域管制，並交給消防人員處理。記住，人員應遠離洩漏區，管制現場，瓦斯業者派員關閉主閥門，而消防人員可部署消防水線，噴撒水噴撒累積室內瓦斯形成惰化現象，或依條件進行通風稀釋到安全濃度範圍。

本次不幸事件再次凸顯相關單位及民眾對瓦斯洩漏應變之迫切重要性，在管路流量如可監控情況下，能發現迴路異常，應及時告知使用端或第一時間疏散周邊人員，以免形成特定多數人受傷之事件；且瓦斯氣爆案在今日台灣社會環境，也極有可能不會是單獨公安事件。