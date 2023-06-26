配合中國起舞？是為農民謀福利

農委會主委陳吉仲日前在臉書批評台東縣長饒慶鈴「配合中國起舞」，將台東鳳梨釋迦輸陸以「自貶國格」看待，消息傳來引發台東鄉親強烈不滿！台東鄉親質疑，台灣產品輸入大陸並非只有農產品，一年輸入順差達一千五百億美元，大部分以資通工業品為主，也是按大陸的規定通關，莫非也是自貶國格？

陳吉仲不為台東釋迦農拓展市場也就罷了，竟還扣饒縣長「配合中國起舞」的帽子，台東鄉親感謝饒縣長之餘，誓為饒縣長討回公道！

農產品輸出必須符合檢疫國輸入規定，是國際貿易的基本原則；外國的農產品要輸入我國，亦須符合我國檢疫規定。同理，台灣的農產品要輸出至別的國家或地區，也必須符合該國家或地區之規定；因此，大陸以介殼蟲為由禁止鳳梨釋迦輸入大陸，務實因應的方法，就是在農產品生產、打包及裝運的過程中，嚴格排除任何可能不符合大陸檢疫要求的問題。

台東縣政府面對釋迦卡關問題，實事求是擬定「台東鳳梨釋迦輸入大陸品質管制規範」，與台東大學合作，針對有害生物零檢出及安全用藥輔導農民、輔導果園加入產銷履歷驗證，提升檢疫水準後，終獲大陸的認可。

本次鳳梨釋迦輸陸，已建立台灣農產品行銷大陸的模式，農委會應積極輔導農民及經銷商完善相關配套措施，不是遇到大陸相關規定就甩鍋給大陸、酸言酸語地方政府；中央如有政治考量，不妨就授權地方政府自行處理。

台灣與大陸一峽之隔，台灣農產品最大銷售市場仍是大陸。以鳳梨釋迦為例，從高雄港裝櫃到廣州江南市場，一個晚上就到達，再經由江南市場配送至大陸沿海各省甚至內陸，釋迦仍保有原來的新鮮度，交通運費也是最低；因此不可否認，大陸是台灣農產品最佳的市場。但國際貿易是彼此互惠，筆者建議台灣亦可輸入大陸的農產品，才不會有大陸過度讓利之嫌。

饒慶鈴縣長為台東釋迦農解決鳳梨釋迦銷往大陸的問題，她不但沒有出賣台灣的利益，而且是盡地方父母官的責任；她不是「配合中國起舞」，而是真心為釋迦農謀福利，台東縣鄉親不容陳吉仲汙衊饒慶鈴！