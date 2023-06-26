六月廿四日許多媒體都在觀察俄羅斯內部的局勢，在網路媒體與自媒體影音不斷的發酵下，不少觀察認為持續一年多的俄烏戰爭，有可能會隨著瓦格納傭兵集團的叛變倒戈而結束。隨著普亭公開演講指控瓦格納首腦普里格津叛國，以及瓦格納車隊逐步前進莫斯科時沿途並沒有遭到太多抵抗，甚至傳出部分部隊與政府官員響應瓦格納「正義遊行」的行動。

但就在外界觀察俄羅斯有可能會重蹈一九一七年俄國在戰爭失利之下所掀起的革命，最終導致俄羅斯帝國的瓦解之時，在台北時間廿五日又傳出在白俄羅斯總統魯卡申柯的居中斡旋下，普亭與瓦格納集團的普里格津已達成協議，並已撤軍。

事實上，瓦格納集團雖然得到俄羅斯政府的支持，但其本質仍是私人傭兵組織，因此與其說行動背後有「清君側」的政治動機，不如說是為了待遇問題而有近日的行為。特別是在近日俄烏兩軍交戰下，瓦格納集團也一定承受了相當的損失，同時在俄軍補給不足的情況下，都讓瓦格納集團與俄羅斯官方出現不少矛盾。

但在合約期內若擅自結束作戰行動，瓦格納集團是否能收到原有的待遇條件便是疑問。特別是本次瓦格納集團的組成分子裡，有不少來自監獄的囚犯以「自殺突擊隊」的方式參與瓦格納集團，這些分子在作戰行動擅自結束後，是否依然享有之前俄國所承諾給予的赦免條件？在前景不明的情況之下，自然成為此次「叛變」的種子，但也證明了此行動的後續影響有限。

但對普亭而言，此次瓦格納集團叛變，也凸顯了普亭對於武裝力量的掌握上可能出現了問題，未來在對軍隊的管控上可能會更為獨裁。甚至在瓦格納集團叛變時，是否有其他部隊或政治人物響應？而這也有可能會是普亭「引蛇出洞」的策略，藉此觀察目前在政軍界中對普亭不滿人士的態度，可能也會成為日後整肅的對象；民眾對瓦格納的支持，也代表政府需要更為高壓的管控政策。這些都會是普亭心中的算盤。

最後，在俄烏前線上，烏克蘭部隊在取得西方國家支援後所發動的反攻，是否能奪回更多被俄羅斯控制的區域，會是日後談判重要的籌碼。而在瓦格納部隊逐漸退出前線之時，是否會讓士氣不振的俄軍更雪上加霜？特別是兵力原先便相當有限的俄軍，是否能守住廣大的烏東與烏南防線？是否會給烏軍更多的機會？這些都是此事件帶給俄烏戰場未來發展的變數。