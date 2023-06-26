科技．人文聯合講座／法規政策 為金融消費者撐保護傘

詐騙手法日新月異，最近也找上我，說我停車費逾期未繳，因為訊息太假，一聽就是詐騙，但身旁不乏朋友不慎上當，損失慘重。從之前的普發紓困金、催繳牌照稅到im.B造假，詐騙愈來愈猖獗。金融科技全球高速發展的同時，卻也對消費者保護帶來新的風險。

金融科技在國際上已是金融業的關鍵推動力，讓金融市場更有效率和競爭力，傳統難以得到充足服務的消費者也多了融資管道，有助於普惠金融。但世界銀行二○二一年「金融科技中的新類型消費者風險和新興監管方法」報告指出，新冠疫情推動消費者轉向數位金融服務、使用金融科技，優勢雖大幅彰顯，消費者面臨的風險卻也等比例增加 。

該報告聚焦四種關鍵金融科技產品衍生的消費者保護風險，包括數位小額信貸、市場借貸平台P2PL、基於投資的眾籌和虛擬貨幣；建議各國政府應制訂監管政策和投資人保護原則。

G20/OECD（廿大工業國與經濟合作暨發展組織）最新的二○二二年「高層次金融消費者保護原則」中，已將數位技術對金融消費者的「影響、機會和風險」，列為貫穿十二個保護原則的共同重點。例如，在法律、監管和監督框架原則上，要涵蓋數位金融產品和服務；在金融可及性與普惠原則上，要正視消費者的數位落差；在金融素養及意識原則上，要提高消費者的數位金融知識，強化其對數位安全風險的認識。

在公平待客原則上，強調金融科技決策不應對消費者帶來歧視性的結果；在保護消費者免於詐欺、詐騙和濫用原則上，監管單位和金融服務提供者，要隨時因應數位資產的新發展更新保護機制，降低網路詐騙風險，而發生財務損失時，金融服務提供者和消費者間要有明確透明的責任歸屬規範；在保護消費者資料數據和隱私原則上，消費者的財務和個資應透過適當的保護機制加以保障。

英美是全球金融科技發展重鎮，兩國均高度強調對金融消費者保護的重要性，一方面藉由金融監理沙盒放寬傳統高密度的監管、鼓勵金融創新；同時也透過制度的推動強化消費者保護。兩國都將數位金融消費者保護納為政策重點。

我國金融科技應用愈來愈普及，然而數位金融消費者的保護制度和發展尚未跟上腳步。例如「金融消費者保護法」的適用對象是金融服務「行業」，而不是以交易行為來規範，一旦有金融科技公司涉及違法，由於不屬於金融服務業，消費者就無法受到金消法保護。

再者，金消法許多重要的消費者保護條文，例如第七條金融服務業善良管理人注意義務、第八條的廣告真實規範等，都未提供受害者請求損害賠償的救濟。且我國不像英美設有獨立且有預算支持的專責金融消費者保護主管機關，難以真正避免來自產業端的影響，落實消費者保護。

除法規面之外，加強金融消費的素養教育、提升消保意識，更必須加快腳步。金融已是庶民生活的重要元素，雖要呼籲民眾避免受騙、自我保護，政府也應從政策法規面充分給力，才能盡快為全民撐起保護傘。（作者為中國文化大學永續創新學院院長）