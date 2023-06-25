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配合兵役 還有大學生活？

聯合報／ 林政武／國中教師（台南市）
兵源不足，募兵不順，台海又兵凶戰危，役期將恢復成一年。教育部公布推出「三加一」方案。本報系資料照。
兵源不足，募兵不順，台海又兵凶戰危，役期將恢復成一年。教育部公布推出「三加一」方案。本報系資料照。

宥於兵源不足，募兵不順，台海又兵凶戰危，役期將恢復成一年。教育部公布推出「三加一」方案，然而，讓役男可在四年內同時完成學業和兵役，完全是為了配合兵役政策，未考量到讀大學除了拿文憑，還有人際關係的學習與建立，例如談戀愛和跑社團；更別提經濟弱勢者還要打工賺取學費和生活費。或許可在三年內修完學分，但這樣的大學生活有何品質？當然，教育部並未強制，只是提供一個選項，民進黨政府知道兵役延長會引發年輕人和家長的反彈，此舉是為了降低民怨，只是民眾會埋單嗎？

兵役延長當然可用時空背景不同之術來解釋，但背後有無美國壓力？當前兩岸兵凶戰危的始作俑者是誰？

台灣人心知肚明，中共若犯台，就算台灣在美國跟其他國家幫忙下慘勝，下場大概也和烏克蘭一樣變成焦土。戰爭是用盡所有和平手段未果而不得已採取的最後手段，但民進黨政府一味親美仇中，關閉所有兩岸交流管道，賴清德說想和習近平一起吃飯就可，其他人講就是中共同路人，憲法明定人民有服兵役之義務，但前提是要讓我們知道是為何而戰？為誰而戰？

兵役 美國 教育部

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