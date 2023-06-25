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大學3+1扼殺競爭力 落得兩頭空

聯合報／ 諸葛俊／屏東大學兼任副教授（高雄市）
兵役義務役制度將恢復一年，國防部日前拋出「3+1」方案，盼於三年內完成大學學業並以一年時間當兵。記者洪哲政／攝影
兵役義務役制度將恢復一年，國防部日前拋出「3+1」方案，盼於三年內完成大學學業並以一年時間當兵。記者洪哲政／攝影

大學四年，如果「三年大學，一年當兵」可行，那麼說「最不懂教育的就是教育部」一點也不為過！

教育部拍板兵役延長方案，即大學三年念完，第四年去服兵役，九十四年次以後出生役男於一一二學年度實施。此方案完全不了解當下大學教育的實施情況，政策不食人間煙火，人才培養荒腔走板，絕對影響台灣未來的競爭力。

大學教育的現實是什麼？大學第四年多用來安排專業實習、畢業製作與論文撰寫，眾多專業科系特別運用專業課程多已修完後的大四時間，安排學生進入相關產業實習，不但是大學學習生涯的總結成果，也能提前讓學生了解產業真實面貌，而且很多大學還與產業簽署「畢業即就業」產學合作協定，由實習單位擇優錄用即將畢業的學生，對許多大學來說，「畢業即就業」是非常有吸引力的招生策略。

而且大學學制規畫中，大四的專業科目較少，學生可以多選修通識教育的涵養課程，通識納入永續發展的課程規畫。教育部近年推動通識教育多元化，如果大四被賦予保家衛國使命，又如何自圓其說？

更何況還有專業科系學制是五、六、七年，許多學生也利用大四準備研究所考試，但即將上路的教育專業向政治判斷屈服，打斷原有的教育體系，也阻擋了年輕學子生涯規畫，何其殘忍！

現在大學第四年要當兵，實習的機會沒有了，奮力一搏的畢業製作也不知道用什麼時間完成，還有原本有機會可與產業連結的人際關係也化為烏有，這種「心不甘情不願」的兵怎麼會有訓練績效？等到有了兵的樣子，馬上又要退伍。將培育人才當成開玩笑，視國防安全為兒戲，這就是我們的教育政策？

也許有人會問：「為什麼大學校長沒有發出反對聲音？」教育部主宰私校獎補助款，以及國立大學的數億、數十億補助經費，在少子化學收拮据的現實中，哪位校長願意得罪教育部，「大學的脊梁」見到錢就矮了半截。

以後的大學，大四課堂上僅有少少的男同學，其餘全是女同學。等到畢業時，女同學已習於社會脈動和職場生態，走著個人的生涯規畫道路，少了一年大學生活的男同學退伍後一切從頭開始，看似齊頭點的平等，卻不是真正平等的競爭環境。

也許兵役延長案是現實環境的不得已，但誰造就台灣從承平變成受到戰爭威脅？一個不成熟的政策，已經預期達不到效果，反而創造新的社會不公，真不知教育部的專業在哪裡？

教育部 實習 兵役

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