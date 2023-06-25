侯須直球對決兩個加分題

侯友宜日前在台大的演講，四平八穩；但這只能穩住原有的支持者，無法擴大支持面。他必須直球對決兩個問題，才能加分：一、為什麼必須下架民進黨？二、為什麼取而代之不是柯文哲而是他？

第二個問題比較容易。柯文哲有一定的政治智慧，但民眾黨只有一個柯文哲，他的光環無法轉嫁，所以他參選總統，可以增加民眾黨的不分區席次，但是在區域立委的選舉上難有斬獲。所以如果他當選總統，朝小野大的狀況會比陳水扁時期更為嚴重，施政將困難重重，中華民國可能要空轉四年。

第一個問題可以從兩方面回答：一、下架民進黨，兩岸和平才看得見曙光；二、下架民進黨，才能阻止權力腐化、道德淪喪。

首先，兩岸和平是全民的希望，但是民進黨全面執政八年，兩岸陷入兵凶戰危，全民有感。和平不是一廂情願的事，賴清德的「和平保台」完全自彈自唱，無任何具體可行的策略。束手無策之餘，只能抺紅國民黨，認為國民黨的兩岸和平是喪失主權，但是他刻意跳過馬英九執政八年，兩岸維持和平、中華民國並沒有喪失主權的事實。

中共和國民黨都強調「九二共識」，然而國民黨的「九二共識」是「一中各表」，中共當然只講「一中」，不講「各表」。馬英九三月的大陸之旅，公然在中國的土地喊出「中華民國」，證明「一中各表」的「九二共識」雖然是中共不喜歡、卻不得不默許，也是維持兩岸和平，中華民國保有主權的通關密語。只有中國國民黨才持有這項獨門密技，因此只有國民黨重返執政，兩岸和平才不是空談。下架民進黨，和平才有望。

其次，全面執政後的民進黨，背離他們在野時堅信的價值：「民主需要監督制衡」。事實上當代民主制度的設計，就是建立在對民主多數的擔心，所以透過權力分立、相互制衡，防止民主多數變成多數獨裁。但是現在的民進黨，權力已經腐化了：司法院、監察院全面綠化，何來分立？

權力腐化、濫權的直接結果，就是道德淪喪。執政黨集錢和權於一身，不思在施政上造福人民，反而豢養大批網軍，製造不實訊息打擊異己，秀政治道德的下限。

陳明通羞辱台大和整個學界，民進黨沒有一句讉責；林智堅論文被台大判定抄襲，蔡主席要求全黨力挺；鄭文燦也是論文抄襲反而升官。道德瑕疵儼然是民進黨的資產，難怪上行下效，民進黨執政下的中華民國，成為全世界詐騙集團的最大輸出國！

以上是看得見的權力腐化、道德敗壞，一定還有許多看不見的腐朽，只有下架民進黨，才可能現形。