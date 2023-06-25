星期透視／說好的耐打度呢?

楊泰順 根據國民黨先前公布的總統參選人徵召條件，被徵召者須在民調上領先、獲得黨內幹部認可、以及在後續的選戰中「耐打」。三者當中，耐打度顯然最為重要，因為民調與黨幹的支持只反映當下，「耐打」卻是支撐後續選戰的重要因素。

五月中，國民黨宣布徵召侯友宜，黨中央表示，因為侯在民調與幹部認同上皆超前郭台銘。筆者當時便為文質疑，三項條件最關鍵的「耐打」何以未見評比？

耐打評比何以獨漏，不得而知，但侯「不耐打」，卻在提名後立刻獲得認證。提名時，侯曾以三成支持度領先其餘兩位參選人；但不到一個月卻猛跌七個百分點，支持度摔成老三，甚至還輸給新興小黨的柯文哲。親藍名嘴試圖為侯緩頰，認為新北幼兒園餵藥疑雲是導致侯支持度下滑的偶發因素。但未獲證實的區域事件竟可以讓總統參選人支持度慘摔，不也正凸顯侯的不耐打？

早先藍營民代表示，侯耐打度上勝郭，因為「侯經過兩次市長選舉，郭則無，侯面對外界攻擊時，像棉花一樣，打上去軟綿綿，但郭面對攻擊會動怒，回應會過頭，因此侯較耐打。」

此一觀察根本誤導耐打的意涵。談到耐打，美國總統參選人川普無疑是最佳典範。他脾氣火爆舉世聞名，擔任總統首年就撤換三分之一以上的內閣首長，目前身上揹負三十餘條官司，貪、色、權、騙幾乎全包，其中幾條甚至已初審有罪。儘管各界批評不斷，卻似乎撼動不了他民意一哥的地位。媒體甚至開始揣測，川普可能在監獄中當選下任美國總統。

曾經五星市長的侯，究竟犯了那些錯誤，造成他今天如此不經打？

首先便是疏離基本盤。侯可能以為中間選民比例最高，故參選後「厚厚作代誌」成了口頭禪，對兩岸、核能等藍綠議題則避免表態。但不鞏固基本盤，遇到敵營攻擊時，又哪來死忠者挺身擋子彈？研究政治衝突學者均知，場邊吆喝者通常才是勝負關鍵。當郭台銘戴著國旗帽四處上鏡頭時，侯或還天真以為只要國民黨提名藍營便會自動歸隊，殊不知正統藍已非當年順民。

傳統上國民黨以組織戰見長，一旦提名，透過複式動員就算西瓜也會成為救世主。但公開的秘密是，組織戰的成功其實取決於金錢的分配。在黨產遭凍結後，國民黨組織動員早已今非昔比。侯迄今未辦一場大型造勢活動，或許便與經費拮据有關。沒有撼動人心的造勢及動員，就只能眼睜睜看著民調下滑。

在野陣營兩位參選人本質差異不大也是侯鵲起的障礙，侯柯俱為擁有博士學位的專業人士，兩人的本土性與出身背景也雷同，網路上甚至譏評差別只在「中綠」與「淺綠」之間。高同質性使得選民在兩人間游走，今天柯人氣竄升，並非他政見過人，而是因為本土藍轉向。換言之，侯要耐打，首先便應與柯作出區隔，「兩岸一家人」與「兩岸一家親」顯然讓人看不到差異。

問鼎大位需要因勢利導，這些年的疫情肆虐讓民眾對兩位醫生參選人有些期待；而經濟情勢不佳，也激勵郭蓄勢待發。侯的背景在警政，文宣也常以黑道剋星描繪。奈何，治安並非當前的首要課題，侯不耐打或許非戰之罪。（作者為文化大學政治研究所教授）