名家縱論／媒體與TikTok 半不情願地共舞

蘇蘅 一位教授最近驚訝告訴我，他問學生最認識的中共領導人是誰？答案是江澤民。為什麼？因為去年底有一天，台灣年輕人常用的小紅書，一夕間螢幕突然變成黑白。他們嚇了一跳，之後才知道是因為哀悼江澤民過世。

科技的重要性凌駕了新聞本身嗎？從媒體走向看，確實如此。面對讀者更破碎更分裂的世界，不斷找尋新的網路分享方式，成為不歸路。「跟著社群走」已是當下媒體的重要題目，卻帶來兩大挑戰：一是媒體要改變習慣的運作方式，二是掌握不斷改變的媒體經濟學。聯合報主辦、即將登場的世界新聞媒體年會，應也會論及這兩議題。

美國已有六成民眾從網路看新聞，台灣也超過四成，年輕世代尤其明顯。他們少看紙本報紙，不看電視，但網路是他們的好朋友，媒體只能從網路找年輕新聞消費者；網路優先的經營策略，徹底改變傳媒景觀。

去年牛津路透社新聞研究所發現，新冠疫情和俄烏戰爭最大受益者是TikTok。路透更發現，已有七成美國新聞媒體活躍於TikTok，媒體認為TikTok創造另種網路「人際接觸」，提供年輕族群更親密連結。如果網路上的文本網網相連，只有到社群所在之地，媒體才有曝光或表現可能。這就是傳播學者Castells的媒體基本正當性，現在就是要接受「網路節點就是力量」。

例如英國衛報和BBC都重視在YouTube露出，想讓觀眾目睹新聞事件後，吸引回到主流媒體。美國三大媒體：華盛頓郵報、紐約時報和華爾街日報也開闢TikTok新聞；一時間，今日美國、CNN、每日郵報、太陽報、天空新聞和BBC新聞，連經濟學人都加入布局，用TikTok製作原生新聞吸引年輕人，以輕鬆愉快的方式，引起對新聞的興趣。

BBC新聞開始百般不願，但一年後從懷疑轉為成立四人團隊，並說「發展BBC新聞TikTok用戶，是今年優先事項」。

二○一七年，華郵聘請年僅二十八歲的喬根森做TikTok新聞，至今已有上百萬粉絲，八千萬按讚。過去一年，華郵又增聘兩人和年輕世代互動。

洛杉磯時報去年夏天成立六人團隊。十月，即將離職的華爾街日報總編輯宣布該報新聞將在TikTok首次亮相，「這是把華爾街日報介紹給更年輕、更多樣化讀者的最新舉措」。

雖然內容還是為王，但王者也須走入人群。許多媒體近年設立技術長CTO一職，幫助媒體媒合科技和新聞，調和兩種看似不搭的文化，想創造雙贏。

但反對者認為TikTok新聞有局限，奧瑞岡大學教授達赫嫚就認為此舉很聰明，但最大的道德問題是「輕視新聞的本質」，新聞無論如何不是娛樂：華郵做了很多TikTok選舉新聞，但無法深入討論政策的細微差別。

畢竟，新聞的讀取和解讀，是人生必做的功課。新聞不應該只是娛樂至上的片斷零碎訊息，而是有結構性的知識。演算法至上的社群短語音，只提供人們喜歡的訊息，而未必是需要的訊息。TikTok的盛行，讓許多年輕人吃了拉麵上的蔥花，就以為吃了足夠的蔬菜。

女星王思佳的愛馬仕包是真是假，應該是全世界最不重要的新聞，但閱讀率卻可輕易超過「格陵蘭的冰山融化危機」，這也是媒體的無奈。如何讓讀者餐桌上的主菜不再被當作開胃小菜，呈現真正的價值，那就是媒體的另一個習題了。（作者為政大傳播學院教授）世界新聞媒體年會系列專文①