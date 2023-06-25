瓜國大選結果 無損邦誼有損民主

瓜地馬拉是台灣在中美洲唯二邦交國（另一個是貝里斯），也是我邦交國人口數最多的國家，六月廿五日舉行總統大選，外界都在關切其結果是否會影響我國的邦交，因為蔡英文總統四月初出訪時，美國官方及外媒都將瓜國列為下一波與台灣斷交的名單中。筆者認為，相較於巴拉圭，瓜國的邦誼相對穩定，但其大選則有損民主價值。

瓜國存在與中國建交的聲音主要來自商界，雖然二○一五年瓜國外長赴北京參加中拉論壇，但瓜國政壇至今仍以右派為主力，經濟掌握在少數商業領袖手中，所以台瓜邦誼短期內不至於有變化的可能性。此外，中國僅十三年前曾承攬一電力工程，之後在瓜國就不再有基礎建設的工程，但是雙方的貿易額逐年增加，去年是台瓜的十二倍，未來是否以商逼政值得觀察。

瓜國獨立以來一直存在著菁英政治、權貴經濟、與無常規體制運作的問題，導致民主不彰、政治貪腐、民生凋敝。冷戰時期，美國以反共為名強行介入瓜國內政，縱容軍事獨裁，破壞人權，終引爆長達三十六年的內戰，造成二十餘萬人喪生。後冷戰時期，貪汙，鎮壓反對黨，箝制新聞自由日愈嚴重，使得瓜國有民主之名，無民主之實，民生凋蔽引發社會問題叢生。

首先，有鑑於貪瀆有礙國家發展，二○○六年瓜國與聯合國協定成立瓜地馬拉反犯罪免責國際委員會，期盼能藉由強力肅貪讓國家步上正常化的軌道。二○一五年總統裴瑞斯辭職下台接受貪瀆調查，當時部分觀察家樂觀地認為「瓜地馬拉之春」正在進行中。

好景不常，當肅貪的箭頭指向前總統莫拉萊斯時，他利用職權加上美國總統川普的默許，有系統的掣肘委員會的調查，使得委員會無法再有效的揭弊。現任總統賈麥岱干預調查更為嚴重。二○二一年瓜國檢察長辦公室表示，反貪檢察官已著手調查有關賈麥岱收受俄商賄賂一事，隨即調查該案的檢察官山多瓦遭免職，他立即逃離瓜國自保。雖然美國以嚴重貪瀆的罪名，制裁包括檢察總長波拉斯等多名高階官員及議員，仍遏制不住系統性的貪瀆，因為至今已有多位反貪檢察官入獄，且有三十六人流亡在外。

其次，賈麥岱政府藉由選舉法庭對候選人的資格確認權，將有實力的反對黨候選人判定資格不符，剝奪其參選權。繼原住民左派人權領袖卡布雷拉，右派前總統阿爾蘇之子羅貝多相繼被判資格不符後，近來最具聲望的右翼商人皮內達也在上個月中被取消資格，引發國內外相當大的議論。

再者，為了阻擾貪瀆調查，賈麥岱政府經常藉口妨礙司法，任意逮捕報導官員貪腐的記者，及為他們辯護的律師，莫須有地關閉媒體更是家常，毫無新聞自由可言，為的就是不讓貪瀆醜聞曝光。

瓜國有過半人口處於貧窮狀態，組織犯罪嚴重，婦女受害居高不下，人民苦不堪言，無不希望能藉由選舉改善生活。然而，在菁英統治下的共犯結構，將司法武器化，排除異己，無論誰當選都是既得利益團體的代言人，無助瓜國真正的民主化，反而有損民主的價值與真諦。