MeToo運動解方 深化修復式正義

#MeToo運動風起雲湧，席捲台灣已然燎原，從黨政、企業、演藝圈、教育以至司法界，幾無一處淨土。彼此訴訟攻訐有之、自殘有之、遁逃人際網絡有之，如今社會氛圍千瘡百孔，應非大家所樂見，亦恐非#MeToo被害人之原意，衡之問題困境及解決之道，或可從巨視、微視兩面觀之。

從巨視觀點，#MeToo不是個案，而是凸顯社會整體困境，嚴重程度除了性騷擾，更有多件涉嫌性侵害。其實我國性平法治，始於八十六年性侵害犯罪防治法，接續所謂的性平三法，主管機關包括衛福部、勞動部、教育部、內政部四大部會，主要內容要求積極宣導與防治措施，性別平等教育法及性侵害犯罪防治法，更有責任通報制度及中小學定期課程教學設計。性別法律粲然大備，卻成就遍地烽火，正說明徒法不足於自行，政府應痛定思痛落實法律規範，提供足夠的資源協助。

從微視觀點，常言道：凡走過就留下痕跡，大多數性平被害人都沒辦法走過傷痛，#MeToo是個線索，挑起他們長年的抑鬱糾結，創傷宛若昨日歷歷在目，被害人鼓起勇氣，要的不是兩敗俱傷，他們期待傷痛可以被聽見、被看見，可以除去生命陰霾、獲得療癒。修復式正義是可行方法，可惜大部分對之十分陌生，行為人運用傳統阻抗與掩飾的方式，遂錯失良機。

例如在諸事件中，否認者有之、承認者有之。否認者如係被誣陷，自應全力捍衛清白，性平三法都有行政救濟程序，但部分人士卻以訴訟為手段。事實上性騷擾並不該當性侵害構成要件，且除了性騷擾防治法第廿五條有刑罰規範外，其他都是行政處理，而且因年久證據湮滅、或已逾追訴期間，事件不起訴多有可能，其不能代表已洗刷行為人清白，卻讓被害人二度創傷。

縱然行為人承認犯錯並道歉，卻也經常淡化處之，理由更是荒腔走板，例如喝酒斷片了、語言、行為被誤解、只是為了表現幽默，或當時年少輕狂。所以我們要責備酒、不解風情、不懂幽默、還是年輕高漲的性荷爾蒙？這些都缺乏誠懇的道歉，恐難撫平被害人心理創傷。

修復式正義不是解免行為人責任，而在於滿足被害人需求，所以補償正義與矯治正義蘊含其中，好的修復歷程，行為人應對自己本身的錯誤誠懇道歉、清楚陳述被害人因其所受傷害、主動承擔責任、補償被害人所受損害，並堅定保證不再有危害被害人之行為，然後才可能期待請求被害者原諒。

性別傷害是遮掩闇黑社會的布幕，從正向觀點，#MeToo運動拉開黑幕，讓陽光灑向社會的每個角落。危機就是轉機，建議主管機關，此時是積極介入最好的時機，關係是傷也是藥，透過修復促進歷程，讓行為人有機會與被害人、家庭、社會修復，還要與自己修復。修復式正義不只是修補原來環境，而是創建更優質的環境，讓加害人、被害人都能復歸，浸潤在美好社會。