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國造潛艦的5大風險

聯合報／ 梁功凱／退役海軍中將、曾任海軍武獲室執行長（台北市）
海軍左營軍區潛艦碼頭，圖為海軍256戰隊劍龍級潛艦的二號艦海虎艦。圖／聯合報系資料照片
海軍左營軍區潛艦碼頭，圖為海軍256戰隊劍龍級潛艦的二號艦海虎艦。圖／聯合報系資料照片

四十年前，筆者在反潛作戰組，曾納編「神鷹專案」（海軍S70C反潛直升機採購案）赴美選機。當時海軍另有「六龍專案」計畫換裝部份陽字型艦聲納系統；筆者向德國克魯伯公司代表提出：「是否可以當時實測之層次深度水溫資料，結合系統『距離預估模式』，在容許的誤差範圍內，訂定聲納性能驗收規範？」此提議最終未被接受。

德方的理由是：台灣缺少「水下武器系統測試場」，且周邊來往商漁船頻繁，環境噪音複雜，難以掌握。時隔四十年，我們仍然缺少一座大尺度的「水下武器系統測試場」。

潛艦與反潛作戰是對立共生的關係。反潛作戰的關鍵在先期發現目標，遂行制壓反制，多採主動積極作為。潛艦則隱藏潛伏，避免暴露，並伺機奇襲，則多為被動方式。如偵蒐時，運用艦首聲納及側列聲納（如果有的話），以相位陣列，被動交叉的方式，獲得目標位置。因此，聲納系統的「接受靈敏度及精準度」將是系統性能的關鍵指標。

水下壓力隨著潛航深度的變化而增加，船體結構對於水下安全的標準極為嚴苛，並且隨時精準計算控制正負浮力，維持三Ｄ動態平衡。二十年前筆者任職「海軍造船發展中心」主任時，針對台灣大學某教授提出的「潛艦國造建議書」，「海發中心」參考英國皇家海軍潛艦建造相關文獻，提出一份數十頁的研析報告，列舉出諸多技術難點。

由於缺乏經驗，首艘國造潛艦具有相當的實驗性質，必然面對諸多問題。目前的「下水」、「觸水」、以及「政治下水」等爭議，僅為冰山一角。依筆者之見，本案當前面對五大風險：一、成本風險；二、時程風險；三、技術／品管風險；四、系統整合風險；五、合約管理（履約）／政治風險。

這些風險如不能誠實面對，謹慎處理，恐將面對更大的挑戰。因為，真正的考驗還沒有開始。

潛艦 海軍 統測

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