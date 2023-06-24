先保住小學 再來談大學學費補助

日前媒體大篇幅報導彰化縣大城鄉四年內廢掉三所小學，令教育界憂心忡忡。這兩天某總統參選人宣布未來將要無差別補助私立大學學費每人每年兩萬五千元，教育界還是憂心忡忡。

小學生沒有投票權，政府完全不顧國民教育的受教權強迫廢校，要小朋友舟車勞頓到更遠的學校就讀；大學生有投票權，總統參選人卻在政策未經立法程序檢討的情境下大撒錢。更可議的是在宣布利多的當下，還用輕浮的口氣問台下年輕人「同不同意？」這種事情可以嗎？行政院知不知情？教育部在今年度或下一個會計年度的施政目標有這個項目嗎？面對每年多出一五○億的經費，立法院事前知不知道？

憲法第一六○條之一「六歲至十二歲之學齡兒童，一律受基本教育，免納學費。其貧苦者，由政府供給書籍。」第一六三條「國家應注重各地區教育之均衡發展…邊遠及貧瘠地區之教育文化經費，由國庫補助之。其重要之教育文化事業，得由中央辦理或補助之。」在在都指出國民教育的基本權利。但現今卻在小校、少班的規範下要求廢校，要小朋友翻山越嶺到異地求學，教育主管單位全然漠視憲法規範的受教權，更是殘忍的踐踏偏鄉民眾基本權利。早年教改時常說「不放棄任何一人」，現在卻是把偏鄉小孩一概抹去，真是令人心疼。

補助是件好事，人人喜歡。但事有輕重緩急，連一間小學都保不住的教育政策，還大談頂尖大學、全世界百大排名未免也太可笑。國民教育是培養國民基本素養的黃金時段，花點小錢讓小朋友有個美好時光，花點心思讓國家未來的主人翁有個幸福的成長過程，這是國民很卑微的期待。