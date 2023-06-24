盼人行道不再「撞飛」

交通部突然髮夾彎，將再檢討人行道行人路權以及車輛通行的關係，這豈止是朝令夕改，令人驚愕，套句柏楊說的，這是「醬缸文化」，從中看到行政高層以及幕僚的昏矇。

長久以來，經常發生行人在綠燈過馬路時被車子重撞，甚至當場死亡的不幸事件，國外媒體將台灣描繪成「行人地獄」，其實對於居住在台北超過六十多年的我，和許多國人一樣了然於心，國外的批評一語中的，也早已麻痺在心。

台北還有人行道、紅綠燈以及部分騎樓，保障基本路權，出了台北市，「行車號誌僅供參考」早已經是個冷笑話。

電視螢幕正在播放一位中年男士在行進人行道間被計程車「撞飛」，這何止是怵目驚心。我自己、攜同家人，推著娃娃車裡的孫子過馬路，都讓我神經緊繃，不時要注意前、後、左（或右方）的來車，而國內汽車以及摩托騎士的爭前恐後，有增無減。

這種市井小民過馬路的心驚膽跳，很難得到開車族（或摩托車族）的同理感受，前者要的是平安，而後者重視的是時間和速度，孰者為重？

我也看過行人一面過馬路，一面看手機；我自己騎腳踏車時，紅燈必停，綠燈才行，為的是若違規被撞是咎由自取，而我寧可用謹慎和時間換取寶貴的安全，不論開車族或行人，都當為自己及家人珍重。

政府愛取經，國外如何看待這種事？想必專案以及報告連篇累牘，我親眼在日本看到人行道和停車線之間足有距離十公尺，提供高層及幕僚一個出國取經的好理由。

髮夾彎勢在必行，見怪已經不怪，無奈之餘，是徹底的灰心。不論高層如何變動，希望你我走在人行道上不再「芒刺在背」，不再被「撞飛」，台灣也不再被扣上「行人地獄」的汙名。