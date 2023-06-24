靠重罰 救不了行人地獄

由於「道路交通管理處罰條例」是由交通部修正，內政部警政署負責執行，在行政介面缺乏協調整合下，日前警政署率先透露為保障行人安全，將於六月三十日起，只要斑馬線上有行人，不論遠近，車輛都須停讓，如不讓行人將重罰六千元、違規記三點並須參加道安講習。消息一出民怨沸騰，交通部長王國材立刻宣布暫緩，並稱後續將就「行人在斑馬線近端駕駛須停讓」的執法方向討論後定案。

檢視此規範朝令夕改的原因，主要是政府相關單位對於改善行人交通安全缺乏核心思維及相互溝通協調，由於行人地獄的問題嚴重，政府期望運用強力執法產生立竿見影的改善效果，反而忽略產生問題的整體原因。導致無法因應問題規畫執行整體系統化的策略與作法，才會讓民眾質疑其專業，對於未來相關交通安全的宣導教育有極大的負面影響，建議交通部必須與相關部會與學者專家審慎研議後，再提出改善行人交通安全的正確作法。

行人交通安全問題主要是因目前相關路權規範模糊，導致行人與車輛的動線產生過多的衝突，加上用路人不少的違規行為，進而衍生行人嚴重安全風險。建議要克服各地方政府改善交通工程經費不足以致改善進度牛步的問題，必須盡快營造更安全的交通環境。在交通工程上應全面改善人行道不足及不連貫一致的問題，及改善在人行道面臨機車及自行車爭道的安全規畫設計，還給行人安全的步行環境。

此外，全面檢討號誌化路口的保護行人時相設計，以交通安全的目標，考量路口各方向車輛與行人交通量的相關因素與設計門檻，決定是否需要增設「左右轉車行專用時相」、「行人早開時相」或更嚴格的「行人專用時相」設計，盡量將人車通行的時間區隔，有效保障行人通過路口的安全。其次，全面改善所有路口行穿線退縮、大路口增設行人庇護島、無號誌化路口及路段行穿線在前端增設停及慢的標誌標線、或增設停及慢警示動態標誌等，以提醒用路人更清楚辨識遵守。如此才能更有依據的落實在各級學校的交通教育、汽機車考照通過門檻、宣導促成用路人互相尊重與禮讓的交通文化。

最後才是針對相對少數之不在意甚至故意違規的用路人進行強力執法，按照交通管理之工程、教育與執法的順序進行調整改善，才能符合大多數用路人的需求特性，形成良性循環有效改善行人安全問題。

最近因為交通安全問題日趨嚴重，政府似乎以為實施強力執法及加重罰則就可以改善問題，但這只能治標不治本，有效改善交通問題的前提是大多數民眾願意遵守交通規則及願意配合政府規畫設計的改善方法，因此願意溝通說明以了解民意並能回饋調整是重要成功的重要關鍵，期望政府不要操之過急，在缺乏相關配套措施就貿然決定實施執法，只有全面平衡性改善作法才能真正擺脫行人地獄之惡名。