世人為何迷戀現代版鐵達尼

奇蹟沒有出現。全世界都在密切關注的一艘失蹤潛水器的殘骸，證實在鐵達尼號沉船處旁四百餘公尺處被發現，研判該潛水器發生「災難性內爆」，連同潛水器製造商執行長在內的艙內五人恐瞬間罹難。該潛水器在前往探索鐵達尼號沉船點現場途中失聯，事件不僅登上新聞網站的首頁，也成了社交媒體的瘋傳內容。

但為什麼我們如此關心呢？就像我們對鐵達尼號沉沒的迷戀一樣，沒有人能將目光從瘋狂的電影故事上移開，即使它是個悲劇。從本質上講，一度失蹤、生死未卜的潛水器包含了令人上癮、引人入勝的媒體奇觀的所有基本要素，探險、即將耗盡的氧氣、鐵達尼號、深海的奧祕等等。

這艘潛水器十八日在距離加拿大紐芬蘭海岸約六四四公里的北大西洋下潛，準備前往探索近四千公尺海底的鐵達尼號沉船地點，下潛時間原訂兩小時，但在一小時四十五分左右時與海面失聯。各國搜救團隊雖曾經有偵測到疑似拍打船艙的聲音，但最終還是以悲劇收場，令人惋惜。

故事讀起來就像電影情節，氧氣時間不斷減少，富有的乘客為一生難忘的旅行支付了數十萬美元的費用，隨著時間的流逝，希望逐漸渺茫，最後證實了噩夢成真。

大家喜歡看冒險的電影，也對冒險家以及他們在生活中會冒的風險很感興趣，但感興趣並不總是意味著「我會去試」，對於那些不喜歡冒險的人來說，這次事件剛好證明他們不應該做任何危險的事情。

我們都知道鐵達尼號不幸航行意外的故事，原來不沉之船的神話、撞上冰山、救生艇太少，再加上電影的畫龍點睛，一百多年來，它一直是令世界著迷的故事。

當災難發生在你身上時，「你會怎麼做？」人們想知道倖存下來的感覺，以及在船沉沒的情況下如何決定誰可以登上救生艇？現在有了社交媒體，導致結果雖然是場悲劇，仍有可能引發一場「流行文化」，會激發新聞和社交媒體的大量評論，甚至是後續的紀錄片、虛構和非虛構的電影與電視節目，還有公眾對這種冒險行為的崇拜和撻伐。

情緒會傳染，在確定是否獲救之前，希望是一種強大而淒美的情感。我們喜歡人們以某種奇蹟戰勝困難的故事，任何能喚起如此強烈情緒的故事，都可能會促使我們繼續關心，它讓我們有機會在安全距離之外感受這些情緒。

恐懼比任何事情都更能吸引人們的注意力，我們可以想像潛水器上五個人在氧氣即將耗盡時的恐懼，很慶幸我們不在裡面。結局雖然是悲，未來恐怕還是不缺乏這類的瘋狂冒險家，只能祈禱下一次是個快樂的結局。