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行人地獄 紊亂的騎樓也須規範

聯合報／ 周信宏／警務員（高雄市）

警政署日前表示，六月卅日起只要斑馬線上有行人，不論遠近，駕駛都要停讓，引起民眾開轟。交通部長王國材稍晚則稱太過嚴苛，要重新討論。

筆者認為，造成台灣「行人地獄」汙名的態樣主要有三種：一、路口行人斑馬線與道路的通行禮讓；二、人行道上汽機車輛違規停放與行駛的排除；三、騎樓的通行順暢維護。除了前兩項，政府與國人長年來對「騎樓」的討論付之闕如，必須正視。

騎樓，依據「道交條例」規定，屬於道路的定義範圍，並為人行道之一種。以高雄市為例，騎樓設置係依「高雄市建築管理自治條例」規定，臨接寬度八公尺以上計畫道路基地，除另有規定外，於建築時應留設三點九公尺法定騎樓地或退縮騎樓地，其設置目的係供公眾通行，屬法定強制應設置，其通行權屬於公眾。

然而實務上，騎樓除供作行人通行使用外，猶可見三種違法或爭議使用態樣：汽機車與慢車之停放、營業生財工具之占據，以及、花盆、石塊或其他雜物之堆置。

隨著經濟發展，汽機車輛數顯著增長，政府針對停車空間的需求，若沒有做出相應的規畫與建置，必導致停車需求空間的缺乏與排擠。此外，因應地方經濟發展與觀光人潮商機，民眾使用騎樓設攤營利，也引發占據騎樓阻礙行人通行的爭議。近來部分民眾因習以為常使用自家騎樓停放汽機車，或利用騎樓設攤營利，遭民眾檢舉並收到罰單，即使透過陳情投訴民代，相關交通、工務、警察等業管權責單位，礙於法令規範，均只能無奈表示「於法無解」。

而高雄市可謂率全國之先，為徹底解決使用騎樓之困擾與爭議，將騎樓地詳細規範區分為四類：一是經市府公告應完全供公眾通行之區域，例如百貨公司的騎樓。二是依「高雄市商店街區管理輔導自治條例」所申請使用之公告商圈與商店街區。三是經市府公告留有一點五公尺行人空間，且建築物出入口保留一點二公尺空間以外之限度通用區域。四是主關機關公告應由土地所有權人申請之為公告保留區域。

今日國家欲徹底擺脫行人地獄汙名，就騎樓使用之具體法律規範，迫切猶待各縣市政府依據個別道路段之交通流量、道路寬幅與離尖峰時段差異等因素據以明確。其次在法規範充實完備後，由相關業管機關依人民申請，綜合道路工程環境條件，進行現地會勘、評估與公告核可使用之明確認定，方能徹底解決國人對騎樓使用長期以來的模糊與混亂問題。

王國材 觀光

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