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邁向性平 社會課程更重要

聯合報／ 黃瑞彬／自由撰稿（新北市）

近來針對性騷擾事件陸續有許多討論，其中主要強調完善法令與求助管道，然除此之外，筆者認為仍須加強教育，才能使性別平等內外完善。家庭教育有賴家長，學校教育則有賴師長，社會的所見所聞更是種「隱性課程」，其影響力甚至比家庭與學校的「顯性課程」更強大。所謂的潤物無聲，說的即是如此。

教育須隨時代而有所更新，欲加強性別平權教育，並非用陳舊的儒家三綱五常做教材，也並非教條式宣讀平權口號，而應與下一代的生活環境結合，才能真正落實於生活之中。

綜觀我們的生活環境，處處能見到性別不平等與物化女性的觀念流竄，其中「自媒體」一定程度助長這樣的思想，在這個追求流量、金錢至上的資本主義年代，能在許多圖片、短影片與節目中看到這些片段，性別平權觀念被眼球經濟無情的踐踏，讓閱聽人以消費者自居，將女性與金錢產生連結，無意中將女性商品化，在有錢有權時就能消費周遭的異性。

不只媒體界，少數網紅掌握話語權後，以低俗話語，頻出兒童不宜的用語，卻以草根、坦率自居，爭取流量，以圖自己獲利，絲毫未以教育為念。另外，在庶民的日常用語中，也會無意識的流露出對於女性的蔑視，例如髒話，大多都以女性為發洩的對象，視女性為「第二性」，可任其發洩情緒。這些例子不勝枚舉，相信大家都有所耳聞。

上述的錯誤觀念除了影響成年人外，更重要的是對孩子的教育有極大影響，包括尊重不同性別的族群，人與人來往的分寸拿捏，這些尺度都悄悄迷失在如海嘯般湧來的自媒體訊息中，小朋友在錯誤訊息引導下深受其害，古人云「如入鮑魚之肆，久而不聞其臭」，待其長大有權勢時便容易成為加害者。藝人黃子佼在其「獨白」中自承幼年時目睹的家庭扭曲現象，進入演藝圈後又遇到諸多同行的言行影響，最終自己也加入加害者行列。

如今許多公眾人物在鏡頭下的表現，與他們爆發不當行為的反差令人錯愕，讓大眾產生「怎麼會是他」的感覺。因此，下一代需要有足夠的認知，了解螢幕下的他們，或某些在特定領域中有傑出成就的人，其私德並非如螢幕上那般亮眼；更有甚者，有人會口是心非，高舉正義、道德等偉大旗幟，卻做出與之相違背之事。切勿輕信某些經特定團體或公司所打造出的形象，聽其言更須觀其行。

當然，他們在公眾領域的優秀表現，不能使他們個人的道德瑕疵被漠視，但社會亦不宜因人廢言，若他們提出有益性別平權的論述，還是要理性對待，並且持續以高標準來檢視自己與他人，才是正確的態度。時值競選期間，關注性騷擾事件、提倡性別平權是重要的，但希望這些不會因為選舉結束就銷聲匿跡，也期待參選人並非只以性別議題作為攻擊對手的手段以獲取選票，而應將性別平權觀念透過議題討論、行政程序或完善立法真正落實。

教育不是萬能，但沒有教育卻萬萬不能！如同非洲諺語所說「養一個孩子，需要全村的力量」，唯有充分的教育資源投注，注重社會制度的完善性，如此才能邁向真正的性平國度。

消費 性騷擾

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