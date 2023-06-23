軍階掛反 軍服弄錯 烏龍戲演不完

三軍統帥蔡英文在任內最後一次參加三軍六校畢業典禮，鬧出授階時把少尉軍階弄錯方向的笑話，國防部還為此出面擦屁股，指原因是磁吸底板辨識不易。

明顯地，國防部的圓謊很失敗，因為這可從蔡英文過往參加三軍六校畢典與授階過程中看出，而且尉官軍階橫直方向，許多國人也都知曉哪種正確，蔡英文卻鬧出了烏龍，只能說或許是其個人漫不經心。不過，此種笑話也並非總統才會發生，不久前國防部敲鑼打鼓發表了敵我軍服辨視，但過沒幾天，竟被國人發現國防部連大陸解放軍的軍裝都套用到舊版，國防部雖認錯，稱因考量照片使用授權等因素，手册採取Ｑ版圖示，期能重點凸顯雙方迷彩圖樣差異。但為了推廣全民認知敵我軍服，國防部抓圖抓到舊版還不自知，看來三軍統帥和國防部長都是差不多先生。

其實，此種為了強化全民國防、又或者因要洗腦而鬧出的井底之蛙笑話，早先某些媒體也爆出過。日前有媒體引用外媒照片，嘲諷解放軍興建中的航母福建艦甲板出現大裂痕，一些名嘴跟進胡亂嚷嚷，但數日後美國智庫ＣＳＩＳ研究後說那是水痕，更稱廣泛傳播上述的錯誤訊息是危險的。未詳細查證，只為了潑冷水或見獵心喜，這和蔡英文掛錯軍階還真是哼哈二將。

不過，蔡英文先前出訪邦交國，結果鬧出專機成了走私菸運輸機的犯罪事件，事後卻還把捲入者欽點為少將、還有人退伍後轉任駐外公使，基層涉案者卻遭重判，這些可能比掛錯軍階還讓國人與國軍錯愕。現在美軍登堂入室，有如上師教導國軍如何訓練和作戰，請問數十年下來，國軍的指參教育和體系豈非一片空白？根本不會現代化作戰，只好靠外國和尚來唸經，被老美看破手腳，那三軍統帥的顏面還掛得住嗎？

最讓國人大吃一驚的，可能是三軍統帥管轄的外交部，部長宣稱美國已經把台灣納入核傘保護。不要核能卻要核傘，當凱子買了大批軍火，最後仍要美國核彈當金鐘罩來護體，那全民國防以及兵役延長的功能和意義到底在哪？更扯的是，國防部長竟說此事沒和他談過，一連串的烏龍戲演沒完，民國百年治軍，還真像北洋時期。