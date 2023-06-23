李強德國行 以懷柔戰略降敵意

中國大陸總理李強的歐洲處女秀獻給了德國，此行合作目標明確，未見任何為難對方的舉動，所求有限收穫自然集中。

原判其目的不下幾個：一、鞏固並拉攏與歐盟經濟火車頭的關係，杜絕德國向大西洋彼端靠攏。社民黨的蕭茲打從時任漢堡市長之際，雙方即有不錯的交情，可從蕭茲願意給中國漢堡碼頭股權看出；二、北京現行的經濟並未有效復甦，爭取德國合作與投資，並保障國際產業鏈供應鏈穩定；三、以商圍政敦促德國帶領歐盟反中勢力轉向。不過，事後看來李強是個實事求是之人，針對經濟、技術、氣候合作下手，全然正向討論，並未多言見縫插針情事或逼迫德國選邊站，這就予人留下好感。

觀察會面的成果與訴求，李強獲得德國不脫鉤的保證，他也以相互依賴中看到穩定性來解釋不是「風險」，以此來暗示何須「去風險」。為了安撫德國大公司可能轉移陣地的傳言，李強對ＢＭＷ公司、西門子溫情喊話推出「家在中國」，並邀請他們參與數位化、低碳化，包裝「技術合作」的需求。氣候方面的合作也讓大陸商務部部長王文濤與德國副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克舉行對口磋商。

「經濟技術合作」、「綠色同行」夥伴，所欲為何？德國為主要的技術來源，不能斷，將經濟及技術掛鉤設法搭上「德國不主張脫鉤」，並減輕「去風險」的力度。

其次，「綠色同行」夥伴自是投綠黨所好，以氣候變遷之合作直搗黃龍，換取降低綠黨的敵意。當前，德國經濟安全戰略的中國部分呼之欲出，但仍按兵不動，主要是迎接李強來訪，再來就是蕭茲細數跟北京交往好處來杜綠黨、自民黨悠悠之口，抵擋住過於「抗中」的戰略出爐。

中國大陸經濟尚未走出復甦，而德國也面臨經濟衰退，雙方一拍即合，可望得到善意的回應。蕭茲及德國大企業受限於美國、歐盟、執政聯盟中另兩黨的壓力，是否會依從德國政治經濟研究智庫警告：試圖降低對中國大陸的風險（去依賴性）「只會導致西方經濟自我毀滅」，因當前不可能立即取代與中國大陸的貿易和投資夥伴關係，強行為之只會以犧牲自身經濟為代價，或可從即將出爐的對中經濟安全戰略看出端倪。