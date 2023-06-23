無法升學的年輕人 誰來照顧

賴清德拋出補助私立大學學費，行政院長陳建仁隨後加碼高中職學費全免、學貸延長。政策立意良善，但國、高中畢業後直接就業的人，明顯沒有被政府照顧到，反而產生一種相對剝奪感。

例如，在筆者成長的過程中，就有同學因為家境不允許，國中畢業就無法升學，必須去機車行當學徒，賺取薪水來貼補家用，升學對他來說根本遙不可及。因此，不管政府提出多好的學費補貼政策，對他來說看得到吃不到，反而會覺得明明自己才是需要被幫助的人，怎麼政府沒有拉我一把？

最後，筆者認為賴清德在提出學費補貼政策的同時，除考量公私立學生間的公平性外，也應該評估是否排富，以及要顧及到那一群因經濟因素被迫無法升學的年輕人，他們可能比私立大學生更弱勢，更需要政府的幫助，讓他們生活壓力可以減輕一些。