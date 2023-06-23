大撒幣搶選票 政策恐變片段

選舉最重要的就是投票的結果，這是每一個過程的累積，尤其每一個動作都有其意義。日前，副總統賴清德宣布：為縮短公、私立大學學費落差，政府將補助學費二萬五千元以上。

對於這樣的政策，個人有極深感觸，因為公私立大學的差距大早已經不是新聞，長期在私立大學服務，更能體會。只是，在選舉的關鍵時刻才提到這個問題並準備解決，對於現任副總統恐怕是不及格的。

也許這是選戰策略，但民眾對於執政黨在選舉時的大撒幣動作應已無感，甚至有些反感了，畢竟問題存在這麼久，為什麼以前都視而不見？以前沒有這個預算，現在要選舉了突然就有？如果沒有長期規畫，補助能夠延續多久？

其實除了學費上的差距之外，最重要的還是在於整體的學習環境。尤其入學時成績已有差距，在自信心上，私校學生明顯不如公校；如果學習環境無法提升，很難期待四年後公私立學生的差距會拉近。如果只想靠補助卻沒有更長遠的政策規畫，恐怕只會讓問題不斷擴大。

對於賴副總統及行政院近期針對青年和學生的撒幣動作，讓人感覺執政黨的無計可施。就像過去陳水扁在選舉時提高老農津貼一樣，不管是否扭轉局勢，最少是有加分。

執政者必須有良心與遠見，選舉勝負當然重要，國家的長遠發展更是重要。教育是百年大計，絕對不是一個補助就可以解決的，何況高等教育環境已出現諸多後遺症。更令人憂心的是，政策勢必變得片段，到選後才來收拾爛攤子，情何以堪！