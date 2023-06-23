聽新聞
test
0:00 / 0:00

大撒幣搶選票 政策恐變片段

聯合報／ 李坤隆／大學教師（高雄市）

選舉最重要的就是投票的結果，這是每一個過程的累積，尤其每一個動作都有其意義。日前，副總統賴清德宣布：為縮短公、私立大學學費落差，政府將補助學費二萬五千元以上。

對於這樣的政策，個人有極深感觸，因為公私立大學的差距大早已經不是新聞，長期在私立大學服務，更能體會。只是，在選舉的關鍵時刻才提到這個問題並準備解決，對於現任副總統恐怕是不及格的。

也許這是選戰策略，但民眾對於執政黨在選舉時的大撒幣動作應已無感，甚至有些反感了，畢竟問題存在這麼久，為什麼以前都視而不見？以前沒有這個預算，現在要選舉了突然就有？如果沒有長期規畫，補助能夠延續多久？

其實除了學費上的差距之外，最重要的還是在於整體的學習環境。尤其入學時成績已有差距，在自信心上，私校學生明顯不如公校；如果學習環境無法提升，很難期待四年後公私立學生的差距會拉近。如果只想靠補助卻沒有更長遠的政策規畫，恐怕只會讓問題不斷擴大。

對於賴副總統及行政院近期針對青年和學生的撒幣動作，讓人感覺執政黨的無計可施。就像過去陳水扁在選舉時提高老農津貼一樣，不管是否扭轉局勢，最少是有加分。

執政者必須有良心與遠見，選舉勝負當然重要，國家的長遠發展更是重要。教育是百年大計，絕對不是一個補助就可以解決的，何況高等教育環境已出現諸多後遺症。更令人憂心的是，政策勢必變得片段，到選後才來收拾爛攤子，情何以堪！

投票 陳水扁

延伸閱讀

賴清德喊補助私大學費 侯友宜酸：最後一年才在做

影／藍委轟執政黨 檢驗苯巴比妥新北與高雄標準不一

賴清德推私立大學學費補助 柯文哲：政策買票

讀私立大學學費補助政策 網掀熱議：花費社會成本

相關新聞

教育政策窮得只剩下錢？

民進黨總統參選人賴清德才提出要補助私校大學生一年兩萬五千元學費，行政院長陳建仁立刻加碼高中職學費全免，完全符合民進黨選舉...

大撒幣搶選票 政策恐變片段

選舉最重要的就是投票的結果，這是每一個過程的累積，尤其每一個動作都有其意義。日前，副總統賴清德宣布：為縮短公、私立大學學...

無法升學的年輕人 誰來照顧

賴清德拋出補助私立大學學費，行政院長陳建仁隨後加碼高中職學費全免、學貸延長。政策立意良善，但國、高中畢業後直接就業的人，...

李強德國行 以懷柔戰略降敵意

中國大陸總理李強的歐洲處女秀獻給了德國，此行合作目標明確，未見任何為難對方的舉動，所求有限收穫自然集中。

軍階掛反 軍服弄錯 烏龍戲演不完

三軍統帥蔡英文在任內最後一次參加三軍六校畢業典禮，鬧出授階時把少尉軍階弄錯方向的笑話，國防部還為此出面擦屁股，指原因是磁...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦