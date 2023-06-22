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端午連假炎熱上看37度 吳德榮：明午後降雨範圍略擴大

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面對錯誤的勇氣

聯合報／ 許素菲／大學退休老師（台北市）

雖然娛樂行業因工作因素，男女常有較多互動與應酬、飲酒，甚至行為越軌，只要沒被狗仔拍錄，未觸到法律底線、沒人舉發，都可安然度日。

近日台灣掀起＃MeToo風暴，形象良好、才華卓越的黃子佼也被掃到，相信他自認無路可逃，在網路上發布殺傷力極大的「毀滅式認罪公告」，引起社會撻伐。

名主持人陳文茜在臉書上以「一個人的滅頂」為題談論黃子佼，指他本該心存歉疚，卻把前女友、好友全扯進來，是人性無底線。陳禹安律師提到，兒童及少年性剝削條例是在民國一○四年立法，黃子佼犯案在立法以前，應不適用該法。陳律師說：「依照台灣人的個性，他只要好好道歉，其實有機會安全下莊」；惟目前尚未進入司法程序，是否入罪無從得知。

在工商發達社會，政治、影藝、社會等公眾人物，會諮詢心理師或律師來協助面對壓力、處理法律問題，使危機變成轉機，可惜黃子佼錯過這時機。芬蘭的國家治療師湯米赫爾斯頓在《投降的勇氣》說，要先與自己的軟弱面對面；個人成長絕對可以從損害、創傷、依賴中走出來。

就算黃子佼能躲過法律制裁，也要誠心認罪悔改；尤其是對眾藝人們的傷害，對他們的名譽受損更要負荊請罪。

倘若加害者能以實際行動，參與醫治被害人心靈的團體，相信社會能感到他們的悔意而再度接納。

律師 台灣人 風暴

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