釋迦輸陸關鍵：九二共識與品管提升

自大陸國台辦宣布恢復台灣釋迦輸入後，綠營主要批評稱此為分化統戰；專業學者則把重心放在台東縣推動自律檢出蟲害的努力。然而，須看清的是，恢復開放的核心兩重點：因為有九二共識立場能溝通、台東縣政府也很努力處理蟲害問題，才是陸方同意開放的關鍵。指出此兩條件缺一不可，除正視聽外，更重要的是，仍被禁止輸陸的台農產品循此道路，才有機會再獲開放。

無能解決問題的蔡政府，面對此次突破，只能單純當個評論鄉民刷存在感。陸委會說，只限於台東縣部分果園及包裝廠生產的釋迦才可輸陸，對其他縣市農民是歧視。這是另一次分化台灣社會的統戰作為。匿名官員稱中共僅開放有去「朝共」的台東縣所產釋迦，且僅限跟藍營關係良好的。

農委會則強調，由於國際貿易須經雙方中央政府進行諮商，呼籲中國在平台下溝通諮商檢疫規範。綠委更說：「他現在就是要給海峽論壇做多，但是他可以現在開放，就表示他之前不該禁止。」

民進黨的說法禁不起檢驗又很故意，尤其這種開不開放都罵的亂噴口水態度，抹煞眾人努力。要強調的是，如果藍綠的政治界線對中共重要性超過食安，那麼超過九成釋迦來自藍營執政的台東，當初根本就不會被禁。而之所以開放部分，是因為註冊認證有成本負擔，此次確定開放後，肯定會有更多農民廠商加入。

所以，究竟是如何讓陸方解禁的？首先，是九二共識的基礎。外界可以注意國民黨十九日發的新聞稿，在大陸國台辦主任宋濤回應的第一部分：經過擁有堅持「九二共識、反對台獨」共同政治基礎和溝通管道的國民黨反映，以及看到台東縣府和農民積極消除病蟲害問題、增進品質的努力，我們高度重視，將作出妥善安排。從國民黨其他相關新聞稿分析，「經過…反映」那句並非慣用語法，應是原文照錄宋的說法。宋講了那麼拗口的一句話，其重要性不言可喻。

其次，是台東縣政府處理蟲害的態度，精準示範政治人物可以如何造福人民。縣長饒慶鈴先結合台東大學提升品質滿足陸方食安需求，才派副縣長率產官學界，赴陸說明「台東鳳梨釋迦輸往大陸品質管制規範」，再藉參與海峽論壇機會，於大陸政協主席王滬寧面前為民發聲。過程中，國民黨則派大陸部同仁為縣府牽線。這些一步一腳印的努力，相信人民都看在眼裡。

相對於此，特別要點出農委會的故意。他們表面稱願溝通諮商檢疫規範，卻同時提國際貿易、雙方中央政府，這是兩國論，難怪中共根本不理。也證明了前述核心兩重點缺一不可。

說到底，綠營如此麻木，背後根源是一四年蔡英文主席所說：中國最怕押錯寶，民進黨最大挑戰，就是大選一定要打好。如果打好，連中國都會朝民進黨方向來調整。她有信心，兩岸關係不會因為政黨輪替受到影響。

那麼多年過去，兩岸關係如何，大家心知肚明。把藍營與蔡政府的行為做對照，誰以人民福祉為念，應該很清楚了。