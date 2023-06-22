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端午吃粽 分享愛與信任

聯合報／ 李艾格／文字工作者（台北市）

暗黑新聞如潮，今年特別想吃一顆家常手作的粽子，或許就有了回家的感覺。

老社區裡，只有平日依客訂，不時包粽子銷售的雜貨店老闆娘，已密集勤包一個月；每天製作十斤高產量、擁有近五十年的包粽資歷。以粽傳心、傳毅力，在街坊成為信賴的老字號商家。

包粽子不是傳統技藝，是家庭特有的滋味，雖然絕大多數人受限時間、食量，僅購買幾顆應景食用。如今以拚業績為重心的拉麵青年，往昔曾與母親一起包粽，川燙豬肉的兒子，調理一家味的媽媽，永遠是心底溫馨印記。

童年在台鐵舊宿舍，外婆在小小的院子架起了鐵蒸籠，燒炭蒸粽像魔法師般，掀開鍋蓋、變出一籠鹼粽，那是家的味道、是美好的分享共享，從千百年前對屈原的不捨，變成家家戶戶互相珍惜。

今年端午節，你家有包粽子嗎？餡裡必有愛與信任，每一口都傾訴著：「我們是一家人。」

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