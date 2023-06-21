高教私校悲歌 同工不同酬

六月初行政院通過明年度軍公教調薪四％，公立大專院校教師學術研究費調整十五％；現今萬物齊漲，薪水增加是好事，但對私校老師情何以堪？尤其是私校兼任教師更沒有保障。

同樣為高等教育服務奉獻，薪水不該有差別待遇；私校面臨少子化，早進入寒冬，政府在為公校教師加薪時，應考慮高教的永續發展，而不是造成更多的對立與紛爭。

兩年前高教工會調查，半數私立大專院校連續廿八年沒有調漲授課鐘點費，其兼任助理教授的教師鐘點費遠低於公立兼任講師費，副教授以上職級差異更大。面對同工不同酬，私校兼任教師只能咬牙苦撐，因為招生不易，老師要共體時艱，識時務為俊傑，大都不敢有怨言。

教育部雖然鼓勵私校鐘點費比照公校標準，額外給予獎補助款，看似善意，卻沒有實質作用。因為私校財務不如公校有官方資助，怎可能為了些許補助，每年固定編列額外經費增加財務負擔？

這反映出教育部在高教政策的失誤，一方面加深公私立學校不對等，私校就業環境無法留住老師；另一方面限制私校調漲學費，簡直是「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」。

改善困境有三個方法：首先是增加國家高教投資，中央統籌分配稅款盼多挹注；其次是開放私校調漲學費，盡量讓公私立學校老師待遇一致，如調整鐘點費標準，讓私校留住優質教師；再者是鼓勵私人企業捐助大專院校，可以合法節稅，為企業培養更多優秀人才，達到產學合作目的。