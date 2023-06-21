信任瓦解 社會對立更難終結

中華民國幼教聯合總會近日發布聲明，呼籲幼兒「生病不入校、老師不餵藥」；與此相對，近千名家長日前齊聚新北市市民廣場，抗議「不『藥』傷害我孩子」。家長與幼教老師原本應該是合作的夥伴關係，他們共通的目標與願景應該是攜手合作帶給幼童幸福的童年，卻因為政治的涉入、「信任」的崩解，而在媒體前營造出兩造的對立關係。

教育人員的職業素養，應該是秉持教育者良知，即堅守教育本心、不忘教育初心。而所謂「傳道、授業、解惑」就是喚醒和教授學生倫常道理，從而形成正確的世界觀、人生觀、價值觀。在此前提下，在雙薪家庭占多數的當代，幼教老師體恤家長因工時及陪伴幼兒時間侷限，擔負起協助餵藥照顧病童責任。諸多幼兒園也體貼地為無法及時下班接送幼童的家長，提供延長照顧服務。這些制度的建立與完備，必須積累相當的「信任」。

這些關係也如同醫護、病患與家屬的合作關係，醫護人員執業前需要宣讀「希波克拉底誓詞」，即「當我進入醫業時：我鄭重地保證要奉獻一切為人類服務，憑我的良心與尊嚴從事醫業；病人的健康應為我的首要顧念。」然而，從當年ＳＡＲＳ和平醫院封院事件，到新冠肺炎疫情下醫護人員受到的責難，可見醫護的用心以對，亦常換來病患家屬的不諒解。此種惡化的對立關係，也常讓兢兢業業固守職場的醫護人員無力以對。

「信任」是一個和諧社會最大的資產，近期陸續揭露的＃MeToo事件，從初始的政黨性騷事件蔓延至演藝圈、甚至體育界。這些陸續爆發的陳年往事，也讓諸多備受尊崇的神人步下神壇。而這些事件的根源，也在於後輩對前輩「信任」的崩解。

這些事件的延燒常成為政治人物提取政治紅利的豐厚資產。然而，在未有確切科學證據下，以放大鏡檢視少數幼兒園或者幼教老師是否涉及不當餵藥疑義，甚至汙名化多數的幼教老師，只是讓此對立狀況更形嚴峻。

瓦解「信任」獲取的政治紅利，讓社會更形對立，也背離公民對政治人物矢言「終結社會對立」的期待。