正向解讀大陸解禁鳳梨釋迦

中國大陸國台辦昨日宣布即起恢復台灣鳳梨釋迦輸入，儘管宣布時機遭外界質疑政治操作，但對果農而言仍然是好消息。尤其台東縣政府能抗拒中央之堅持，積極輔導果農，針對整個種植過程進行食安管控，並將相關資訊公開透明，還積極與大陸相關單位協調溝通，以具體改進措施，努力落實品質管制，終於說服並迎來大陸市場的再度開放。台東縣政府以負責任的態度，化解農產外銷僵局，值得給予掌聲，也給農委會與其他縣市政府一個良好示範；當然，這也讓中央主管部門難堪。

農委會卻還在指責中國大陸先前以介殼蟲理由禁止台灣農產品輸入沒有道理，而不是提出具體的改進措施來與大陸協商，致使「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」幾乎停擺。以農委會的作法，其他農漁產品解禁，讓人難以樂觀，農漁民只能自力救濟！

在野立委雖對中國大陸再度開放台灣鳳梨釋迦輸入表達正向看法，不過對「須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園」也有疑慮，希望大陸別在商標註記、品項貼紙上有政治化行為，此透露出兩岸官方還是缺乏互信基礎，但亦證明民間友誼的橋梁不能斷。

此次大陸解禁時機，係在中國國民黨副主席夏立言、國民黨籍台東縣長饒慶鈴參加海峽論壇後，很難不讓外界有政治考量，立委有上述質疑係屬正常。中國大陸既然要爭取台灣人民支持，就要走正道、行大道，不要設下政治障礙，古人云「遠人不服，則修文德以來之」，正符合當前兩岸的氛圍。

事實上，中國大陸要求輸陸農漁產品「須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園」，並非針對台灣。近年對岸在開放國外農漁產品進口時，都有一定流程，首先根據其相關法規和雙方簽署的有關植物檢疫要求議定書規定，取得輸中准入，並經中國海關總署批准該國企業註冊後，允許註冊企業進口相關產品。

例如中國大陸與宏都拉斯建交後，日前簽署兩國有關植物檢疫要求議定書，允許宏國鮮食香蕉和咖啡豆進口，並已批准宏國十家咖啡豆企業註冊，可辦理進口作業；另也簽訂輸中養殖水產品的檢驗檢疫和獸醫衛生要求議定書，標誌著宏都拉斯白蝦已經獲得輸中准入。台灣相關單位的發言應有詳細查證，才不會重蹈台灣將鳳梨酥誤歸為「包餡麵食」類，致遭要求補件，卻甩鍋中國大陸的烏龍事件。

這些年中國大陸正積極推動從田間到餐桌的全過程監管，不僅修訂農產品品質安全法，堅持四個「最嚴（最嚴謹標準、最嚴格監管、最嚴厲處罰和最嚴肅問責），更積極推動「三品一標（無公害農產品、綠色食品、有機農產品和農產品地理標誌）和零碳認證農產品，逐漸成為農業生產的標準線和農產品消費的主導產品。

中國大陸正在進口更多優質水果，例如櫻桃、榴槤和藍莓，在中國市場，來自南半球的反季水果和來自東南亞的異域水果處於優勢地位，消費偏好的轉變值得台灣果農注意。未來台灣農漁產品想要順利外銷到中國大陸市場，必須順應此趨勢，不要奢望大陸獨厚台灣農漁產品，才能拓展新商機。