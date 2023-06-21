侯的3大進化與2個可惜

由於日前侯友宜赴政大與學生座談被質疑內容空洞、實問虛答，網路上也充斥著對侯不利的迷因影片，直接衝擊其民調支持度，成了老三；是以，侯陣營對前晚台大座談嚴陣以待，欲扳回一城，除了提出房屋稅制、強化防衛、能源穩定、台海和平等四大國政方針，期待建構領袖格局外，也以「投入職場、遠離戰場」來訴求年輕人，針對提問也多能正面回應。究其表現，確實有明顯的「三大進化」，但無可避免的仍有「兩個可惜」。

首先，內容論述已然強化是第一個進化。針對同學提問，侯已展現極大誠意及努力的成果，不像上次實問虛答般的被質疑；他盡可能針對問題直接回答，如能源問題，侯直言要將核二、核三延役，回答兩岸議題也明確以憲法及兩岸人民關係條例為依據。針對同學提問中誤解的部分，也進行澄清，如餵藥案的流程，直指綠軍在該案上的政治操作；在兩岸議題回應上也藉「回馬槍」來暗諷「台獨金孫」賴清德台獨，論述間已經漸展現「攻守兼具」的戰略邏輯。

其次，議題回應能鞏固藍軍支持者，是第二個進化。特別是針對當選後要不要恢復特偵組的提問，侯說會做得比特偵組做的更徹底，又以當刑警時沒有破不了的案子及自己新北政績所展現的魄力來強化，宣示當選上任後要徹查相關可能的弊案。這些論述對藍軍支持者確實有鼓舞的效果，畢竟藍軍支持者在民進黨執政下悶了八年，現今藍軍又陷入分裂危機中，侯這些論述除了強化宣傳自己的優勢之外，也為藍軍支持者提振了士氣，當然有鞏固基本盤的效果。

再者，論述內容創造區隔性，是第三個進化。侯除了提到憲法、自由民主、人民福祉、兩岸和平等「四個堅持」和蔡英文打對台外，更點出其中「對兩岸和平的堅持」是小英不敢提的，以凸顯國民黨才有處理兩岸關係的能力，創造區隔性優勢。而他也以基層出身、十多個職位的經歷來凸顯自己和人民在一起、最了解人民要什麼、最具行政歷練與解決問題的能力，企圖和賴清德與柯文哲作區隔，也能讓台下觀眾及線上觀看直播的網友更了解他。

即使侯努力想翻轉對其不利的情勢，但整場座談會下來，仍然有「兩個可惜」。第一個可惜是，侯和學生的互動仍顯生硬，無法像朋友對話般輕鬆互動，包括幽默感的建構，當然影響回答問題的表現，也難在短時間內拉高年輕人對侯的喜好度，仍得用其他方式來補強。第二個可惜在於，侯雖然已有積極準備，但短期內要將龐大資料消化吸收仍顯吃力，一定程度限制了其對政策多面向的闡述及整體政策面的串接，恐影響論述的說服力。

以侯友宜論述進化的程度及整體表現來說，已在水準之上；雖然無法立即拉升年輕族群的支持度，但可以肯定的是，民調已能止跌。