科技．人文聯合講座／教育應該鼓勵學生，不是打擊學生

我曾經教過好幾位孩子，我教他們的時候，他們都是國中生。我覺得他們的數學能力是不錯的，所有教科書上的題目都會做。當然，我承認他們不是非常用功的孩子，但我的判斷是，他們絕對可以讀理工科。

他們都進到比較好的高中，我當然也還在追蹤他們的功課。我發現一個令我相當傷心的事，他們都不怎麼快樂，理由是功課不太好，常常考試不及格。有一次，我發現我的一位學生數學段考只考了廿一分，把我嚇壞了；事後我設法打聽其他同學考得如何，發現那所高中全校同一年級的那次數學段考平均分數是廿四分，我也看了考卷，發現多數的題目都是很難的。

我國必須要重視這個問題，很多老師認為，如果考得很容易，學生就會不用功，其結果是，能夠考到頂尖大學的學生就會很少，所以考試的題目必須難一點，這種想法打擊了相當多的孩子。數學的情況最嚴重，相當多學生對自己的數學是毫無信心的。因為大家認為自己的數學不好，就不敢走理工路。

工業界現在有嚴重的缺乏人才現象，主要是因為唸理工的學生在減少之中。最近有些大人物又在談，希望台灣成為科技島；可是如果科技人才在減少之中，台灣如何能夠成為科技島？

我在無意中看到一位高中文組學生所做的數學習題，這些習題都是不容易做的，但是這位學生告訴我，這都是他自己做出來，不是抄襲的。雖然他會做這些並不容易的數學題目，他卻告訴我，他的數學很爛。我現在的助理就是當年自認為數學不好的，我寫的數學講義都是由她打字，她往往能夠指出我的錯誤。

博幼基金會一直注意到這一點，我們非常害怕學生會對數學完全失去信心，因此博幼實施分級考試，所有的學生必須經過第一級的考試，這是相當基本的。然後再進入第二級，很多同學雖然可以通過第二級，但老師已經不再要求他考第三級了。第三級的題目是很難的，如果我們明明知道這個孩子是不可能通過第三級的，但仍然要考他，我們是在打擊他，不是在鼓勵他。

辦教育，最重要的應該是鼓勵學生，使他們對學習有興趣。可是我國的教育實在是打擊相當多的學生，我們沒有好好地幫助他們，使他們對自己有信心。

希望教育部重視目前的教育，不能再使眾多的孩子在教育上受到打擊。如果這種情況不得改善，要成為科技島，可能永遠是個夢想而已。（作者為清華大學榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）