司法能減輕性騷被害人二次傷害？

#MeToo持續燃燒，甚至連原本形象良好的藝人黃子佼亦爆出強吻、拍裸照等行徑。此指摘若屬實，就已不僅是性騷擾，而是進入法定刑為五年以下有期徒刑的強制猥褻罪領域，尤其若被害人未滿十八歲，還得加重二分之一之刑罰。此等犯罪雖屬非告訴乃論，且追訴權時效也長達廿年，致不會有告訴期間已過或追訴期過短之問題。只是於刑事司法上，是否足以降低二次傷害，讓被害人勇於出面舉發？

性犯罪被害人，一旦出面舉發，馬上得面臨司法警察與檢察官的偵訊，這必帶來痛苦之回憶。故依據刑事訴訟法第二四八條之一第一項，可以有家屬、親人、醫師、心理師或社工等陪同在場，以免讓被害人孤獨面對。而依據性侵害防治法第十九條，還要求檢察官與司法警察，在面對兒童或心智障礙的被害人時，須請專業人士協助偵訊，甚至可直接由專業人士對被害人為詢問，以來避免再次傷害。

至於性犯罪案件，因保護被害人，故審判並不公開，但不免要出庭作證，除必須具結致擔負偽證罪責外，更會面對被告及其律師之詰問，這無疑是相當殘酷的考驗。雖依性侵害防治法第廿三條，法院可採適當隔離措施，但如此能否消除被害人的恐懼，肯定有疑，致應考慮被害人是否一定得出庭。

而依性侵害防治法第廿六條第一項，只要被害人因身心創傷、壓力而無法出庭陳述，則其在警察面前的陳述筆錄，若具有特別可信性與必要性，即可成為法庭證據，可不讓被害人出庭。唯在警察面前的陳述，因未經具結而無偽證罪來擔保可信性，且因被害人未出庭也侵害被告的詰問權。甚且在此類案件，往往發生有段時日，相關跡證恐已滅失，就可能僅以被害人的陳述為有罪的唯一證據，致碰觸公正審判的紅線。

故在釋字第七八九號解釋裡，對以被害人的警詢筆錄替代出庭，檢方除必須舉證被害人的身心狀況無以負荷出庭壓力的專業鑑定報告外，更屬最後且不得已之手段。一旦決定以筆錄代替出庭，為求真實發現，檢察官也須同步提供全程錄音錄影之內容，以能使被告方表達意見，致能彌補無法交互詰問之缺。同時，此號解釋更強調，不能僅以陳述筆錄為有罪的唯一依據，還必須有補強證據。

只是性犯罪案件往往具有隱密性，再加上被害人因心理恐懼而難在第一時間保全證據，要找到所謂補強證據，實屬相當困難，若因此使被告獲判無罪，又是對其身心的再次戕害。故如何在發現真實、被告權利保障及保護被害人間取得平衡，永遠是刑事司法的課題與難題。