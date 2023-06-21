最近從政黨、政壇、政府部門，到演藝界及工商機構，到處蔓延著性騷擾爆料案，讓台灣#MeToo運動的社會張力達到高峰。現在幾乎是每日一爆，許多名人紛紛中箭，他們（迄今都為男性）被指控多年前對指控者性騷擾。從這些事件觀察，有以下特徵和問題，值得進一步省思。

第一，事件常發生在多年以前，甚至超過廿年。有人說為什麼以前都不講，現在才要講？因為當前台灣社會已有全面的性騷擾防制法令及處理機制可以來處理這類事件，而且有人願意勇敢挺身而出敘述自己的遭遇，已蔚為風氣。對於多年來把這些難過及屈辱埋藏於心中的被害人來講，就是一個可勇敢對外說出的好時機，因為媒體及社會大眾都已願意重視、討論及報導。

第二，許多事件多年前發生時，有權力依法處置的人或長官，卻抱著息事寧人、甚至姑息養奸的心態，忽略事件盡快處理的重要性，使得被害人即使說出來，也得不到長官及社會正義的支持和依法處理，這更會加深被害人的創傷心理反應。嚴格來說，姑息養奸的主管跟加害者已幾乎等同共犯結構了，甚至有些主管或也曾對人性騷擾，更不敢明快處理性騷擾事件。

第三，有些被指控的加害者雖然坦承過去犯的錯誤，也嚴格的自我咎責，但又把別人也一起拖下水，以營造「天下烏鴉一般黑」的態勢，似乎可分攤責任的感覺。尤有甚者，還有人刻意讓配偶出面為他公開道歉、求饒，甚至刻意歸因於外界誘惑太多、有些女性可能刻意勾引她老公，好像這是天下男人都會犯的錯一樣，暗示誘惑男人的女性也要被譴責。質言之，一個只會指責外面誘惑而不懂得自我檢討的人，是否也等同性騷擾的縱容者和共犯結構？

第四，記得一九九四年，中央大學教授何春蕤及婦女團體在總統府前進行反性騷擾遊行，喊出了「我要性高潮、不要性騷擾」，當時有些具性別偏見者批評遊行的女性為什麼敢公開要性高潮？其實她們更想要追求的是勇敢拒絕性騷擾，類似現在的#MeToo運動。

第五，由於很多被害人是年輕及社會歷練未深者，也常是權力地位相對弱勢者，若遭遇委屈應盡速向權責單位求助，不需因害怕而隱忍。若單位未能依法處理，則直接向縣市政府求助。平時不需接受不必要的私下邀約，隨時提高警覺，以確保人身安全為最高原則。

從最近的#MeToo發展及諸多性騷擾受害者挺身指控的內容來看，台灣的社會文化已到需要徹底改弦更張的階段，現在是性別平等互動及性別互相尊重意識最高漲的時刻，台灣需要新的「性別文化運動」，從家庭、學校、社會等所有環節的教育做起。從健全事件調查處理機制及後續處置與輔導的專業化著手，也敦促有權處理的單位負責人和專業人士，要培植反性騷擾的組織文化，讓下一代及所有公眾人物都知道，性別平等互動的意涵及節制個人不當慾念的重要性。

我們應提倡健康安全、快樂和諧的新性別文化，謹守互動尺度及基本禮節，讓不同性別間互相尊重、和諧相處、平等對待，實踐性別正當交往的愉悅，共創優質文明的台灣社會。