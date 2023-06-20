少年人權新制 是保護還是曝險

我國少年事件處理法原具有濃厚福利性司法色彩之虞犯制度，已於一○八年修正，改以「曝險少年」概念取代，並自今年七月一日開始，司法將退居至最後保護線，當發現或知悉具有法定曝險事由及需保護之曝險少年時，得通知結合各類資源之少年輔導委員會對曝險少年施以輔導，如評估確有必要，少輔會可請求少年法院處理，此即所謂曝險少年行政輔導先行新制，避免曝險少年過早進入司法程序。

少年司法實務中，少年曝險事由最多的應屬「有施用毒品或迷幻物品之行為而尚未觸犯刑罰法律」情形，尤以近年來新興毒品對少年身心造成甚大影響，此類曝險少年之處理更是刻不容緩。然而，曝險少年行政輔導先行制度性質上係屬行政福利作為，已滿十八歲之人並沒有適用空間。但新制從知悉、發現少年曝險行為，到後續通知、開案評估或請求少年法院處理均需要一定時程，如果少年曝險事由發生時未滿十八歲，之後滿十八歲始被發現；或發現時未滿十八歲，通知少輔會或開案評估過程中滿十八歲；甚或少輔會請求少年法院（庭）處理時，曝險少年已滿十八歲，是否尚得通知、開案、輔導或處理？相關辦法均無提及，易生適用疑義。

再者，少事法規定於今年七月一日前發現少年有曝險行為時，尚得依現制移送或請求少年法院處理。然而七月一日之後，其輔導流程既均應依新制，原已在司法警察機關處理之曝險少年，依法不得逕為移送，且應依少事法規定決定是否要通知少輔會，再由少輔會做後續開案評估處理。此類案件是否均能在七月一日前妥為處理不得而知，何況目前各縣市對少輔會之人力、經費挹注，並沒有隨著新制調整改變，少輔會能否即時角色轉換及具備相關處理能力和人力，都值得觀察。

此外，新制施行後，相關機構知悉或發現少年有曝險事由時，是否要通知或轉介少輔會，因有裁量權，解釋上，縱曝險少年有保障必要，亦得不通知或轉介。此類案件有無輔導、如何結案，相關法規同樣無明文規定是否需通知少輔會，對於曝險少年保護可能造成漏洞。

另新制施行後，僅少輔會對曝險少年有專責請求少年法院（庭）處理之先議權，惟曝險少年曝險行為中，可能伴隨查獲第三、四級毒品、危險器械等物，如相關單位決定不通知或轉介少輔會，或少輔會決定不予開案輔導或辦理結案時，相關辦法均未對相關物品應由何單位及後續處理方式詳為規定，實屬疏漏。雖然司法院日前已亡羊補牢，於少事法增訂處理方式，但如前述，對於無需請求少年法院（庭）處理之曝險少年，司法程序並無介入餘地，以少事法明定其處理即有僭越權限之疑；何況其他單位或機構如選擇不通知少輔會處理，則相關物品如何處理迄今一樣沒有規定。

從事兒少保工作者總知道一段話：世上有許多事可以等待，但孩子是不能等的，他的骨在長、他的血在生、他的意識在形成，我們對他的一切不能答以「明天」，他的名字是「今天」。顯然，我們必須先勇敢面對現實可能的疏漏。

新制施行在即，但盼對於上述曝險少年保護問題，行政院與司法院應盡快建立共識，以利基層踐行，不要讓少年再次陷入曝險危機。