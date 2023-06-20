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幼教人員都成嫌犯 誰是贏家？

聯合報／ 張裕昇／藥師（高雄市）

一般診所通常在上午八點卅分至九點之間開始看診，有少數診所上午七點半就開始看診，這些一大早看診的診所多半是配合家長的時間；孩子早上要趕上課，七點半能開始看診的話，就來得及在上班或上課前帶孩子去看診，並且送到學校。

上午看診時間有兩個時段病患比較多，一是九點半之前，一是十一點半以後；九點半之前病患比較多是因為孩子要上學，家長也要趕上班，十一點半過後可能是上班族午休之前溜出來。

在診所裡，天天可以看見家長帶著小孩，背著書包來看診，看完之後拿到藥，趕緊先在診所內吃一包，然後剩下的藥帶到學校去，中午幼兒的吃藥工作自然落在幼教老師身上。帶病上學在台灣是很普遍的事，年紀愈小的幼兒愈容易群聚感染，只要班上有一、二個小孩子感冒，很快病童就像粽子一樣成一串，老師們要餵藥的人數自然暴增。

我們不妨想想看，家長平時要餵小孩吃藥時的情景，容不容易？然後我們再想想，自己餵一個小孩吃藥已經很不容易了，那一個人要餵一群小孩吃藥呢？

孩童是否在幼稚園被餵服不該吃的藥？這問題很單純，也很容易釐清責任歸屬。我就看不懂，一件很簡單就能夠釐清的事情，怎麼搞得像#MeToo一樣，彷彿全國的幼教人員都成了嫌疑犯？

生病不入校、老師不餵藥，這在國外是基本常識，但是在台灣，就像台灣要在奧運百米賽拿金牌一樣，幾乎是不可能的事。經過一番政治操作之後，誰能從中獲利？家長、孩童、幼兒園，有沒有誰是贏家？

吃藥 幼教 書包

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