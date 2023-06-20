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政客操弄滅侯 家長陷恐慌

聯合報／ 田方倫／國民黨青年團前總團長（台北市）
幼兒園餵藥案話題持續延燒，民間團體在新北市政府市民廣場舉辦「不藥傷害我的孩子」活動，民眾高舉抗議看板，希望政府能重視孩童健康。 聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
幼兒園餵藥案話題持續延燒，民間團體在新北市政府市民廣場舉辦「不藥傷害我的孩子」活動，民眾高舉抗議看板，希望政府能重視孩童健康。 聯合報系資料照／記者葉信菉攝影

十八日新北市一場民代發起的「不『藥』傷害我的孩子」遊行活動，有餵藥案當事家長向侯友宜喊話，批評市府行政怠惰。執政當局試圖營造出要侯友宜主政的新北市府負起全責的態度，而這一社會事件最後成為政治事件，誰得利？誰又不利呢？

當天中華國際幼兒文教聯合總會發聲明「全國教保員全面停止餵藥服務」，主打「還給教保員基本尊嚴」，更喊出「生病不入校，教保不餵藥」；直言事件導致全國教保員遭受無情撻伐與人格霸凌。

家長對教保員的不信任，源自於新聞事件和特定政治人物的言論造成民眾惶恐，更有民代拿著不準確的數字試圖影響輿論，造成追蹤報導及想要蹭聲量的民代，皆引用極其錯誤、不合常識的數據，以訛傳訛的流言，讓忙於工作的學童家長無法判斷事實真相，進而引發恐慌。

部分家長基於關心，對過去幼兒園教保員協助孩子們餵藥的服務產生質疑。但試問，教保員的資格是否需要包含完整的藥理背景，方能適任？如果不是，由於教保員無法了解受託藥物的成分及藥效，卻因「為孩子們餵藥」這種額外服務而受到無謂的誤解與汙辱，對於教保員的傷害是何其巨大？

科學問題科學解決，法律問題法律解決。板橋幼兒園疑似餵藥案已回歸司法檢調程序，進行科學化處理，汐止幼兒園的案件也經質譜儀檢測為陰性。誠摯呼籲試圖將此事件轉化為「滅侯專案」的政客們，趕緊收手，不要再讓家長們恐慌了！想想，倘若逼所有家長們對幼兒園喪失信心，未來國家不論誰執政，如何重建園方與家長的信任？

幼兒園 侯友宜

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