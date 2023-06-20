請還給幼兒園歲月靜好

最近「餵藥事件」鬧得沸沸揚揚，其實以一個教幼教科老師的角度，實在覺得很荒謬，為何需要鬧成政治事件？見縫插針也罷，見獵心喜也罷，對幼教老師、家長、孩童都是最大的傷害。

孩子的心靈成長，第一信任感是來自父母，其次就是保母、幼兒園老師。我常看到我教出的學生，畢業後能繼續從事幼教工作者，多半都是喜歡孩子，對繁複的工作也都能愉快勝任。尤其面對天真無邪的幼兒，在LINE社群上，總是分享很多感人而溫馨的故事，那是孩子除了父母之外，最親密接觸的團體，呵護經營尚且不易，如果雙方堅持偏差角度，甚至缺乏信任，未來的孩子成長之路將備覺艱辛。

但是親綠媒體從譴責新北市角度，一路追殺，使得親藍媒體似乎也跟著失焦，竟然要全面普篩。師生之間的甜蜜感受，家長與老師間的溫馨託付，人與人間的相互信任，都被重重擊碎。用極微量的偏差卻以為抓到小辮子。有時孩子哭鬧不想上學，只是撒個嬌，卻引導家長怪東怪西，用鬼剃頭的驚悚畫面帶動風向，甚至糾眾抗議或聲言要對簿公堂。

我關心的只是一路走來所有的過程，請問大人們，經歷這些舉動之後，到底要如何對幼小孩子的心靈做妥善交代？是教他往後如何戴上有色眼鏡，防止老師對他施毒、不當管教？還是從此要細心蒐集任何幼兒園的不法行為，向家長告密？而上班的父母，也會因腦海中不時出現孩子被凌虐的畫面而不安？抑或像我鄰居說的：乾脆放棄工作，自己顧好孩子，從此不假手他人？

適逢幼兒信任感的建立時期，呼籲政治人物和家長應明智以對，不要輕易葬送孩子對大人世界的美好憧憬。而全台的幼教老師，切勿受這事件影響，請繼續堅持你們愛孩子的初衷、敬業樂群，為教好下一代繼續加油！