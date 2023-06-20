科技．人文聯合講座／數位政見第2彈：AI立法刻不容緩

自ChatGPT問世以來，生成式（generative）AI變成最夯字眼，輝達CEO黃仁勳來台更掀起一陣AI旋風。與此同時，本（六）月十四日歐洲議會已通過人工智慧法草案（簡稱AI法），加上之前的數位服務法和數位市場法，正式宣告歐盟進入數位規管的時代。

同數位服務法，AI法亦採「抓大放小」監理架構，以服務或使用行為的風險高低界定管制密度。例如，有極度風險如影響人類感知造成身心損害、應用於社會評等（social scoring），及在公眾場合進行生物辨識或監控等使用行為應禁止。有高風險者如應用在基礎建設、醫療、教育、雇用、執法、移民審查、行政／司法流程管理之服務，須建立風險控管SOP、資安標準、資訊揭露、第三方事先簽證、並確保資料所有權後，方可啟用。其餘低風險產品或服務僅需負擔一般義務，即可提供。

相較歐盟，AI領先的美國僅參議院開過一次聽證會，OpenAI CEO奧特曼在會中表達生成式AI可能被誤用，導致假訊息及犯罪攀升，主張成立聯邦專責機構，制定使用標準及業者法遵義務。另一領先者中國大陸則在四月時就已公布生成式人工智能服務管理辦法草案，要求業者的服務範疇必須符合公序良俗、國家安全，且須事先取得許可。

有趣的是，美高科技業者一反過去主張，政府應無為而治，此次疾呼管制，是什麼原因呢？此因大語言模型（LLM）乃黑盒子，設定參數多達上億，連主事者都無法確知是哪些因素構成答案。換言之，生成式AI某種程度已脫離人類掌控，故科技巨擘期待立法，限制施行領域，避免其對人類產生「滅絕性的危害」。

其次，生成式AI需要高速運算能力及巨量資料，形同高科技產業的軍備競賽，只有巨擘或旗下公司才有資源投入。與過去新創業者常造成熊彼得所謂的「破壞式創新」不同，生成式AI的技術掌握在大業者手裡，成為他們產品升級的利基，反有助於其維持市場主導地位。故大業者贊成管制，加諸業者法遵義務，等同提高小業者的進入門檻，可將競爭限縮於大業者間，形成穩定的寡占結構。

反觀台灣，雖然沒有足夠資源與美中業者競逐生成式AI，但目前不設防作法，高科技業者極易透過開源方式，取得我們的個資，包括敏感性和機密性資料，這將使台灣詐騙及假新聞更加猖獗，情節嚴重者甚可動搖國本。故針對生成式AI之立法刻不容緩，歐盟模式可能較契合我國情，建立風險等級，並依不同風險等級課以業者不同義務，才能在合理的行政成本下，兼顧創新及控管，保障消費者福祉。時值總統大選之際，企盼各黨參選人重視生成式AI衍生之問題，並提出對應政策。（作者為元智大學資訊管理學系教授）