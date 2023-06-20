律師保密特權 應有例外限制

憲法法庭在搜索律師事務所案認定刑事訴訟法違憲，因其「未將律師或辯護人與被告、犯罪嫌疑人、潛在犯罪嫌疑人間基於憲法保障秘密自由溝通權之行使而生之文件資料（如文書、電磁紀錄等），排除於得搜索、扣押之外」。此見解原則上值得肯定。然參照國外立法與實務，律師保密義務範圍並不限於與當事人間祕密溝通之內容，且此保密特權並非絕對，仍有例外限制之必要。憲法法庭判決就此並無完整討論，值得進一步說明：

一、律師與當事人之祕密溝通，不分民刑案均有適用。憲法法庭判決主文只提到「律師或辯護人與被告、犯罪嫌疑人、潛在犯罪嫌疑人間」之祕密溝通，似乎只考慮到刑案，但此乃基於原因案件為刑案所致，不應據此解釋為律師與民事案件當事人之祕密溝通，即可任意搜索扣押。

二、律師保密義務範圍，不限於與當事人之祕密溝通內容，尚應包括律師為準備訴訟之工作產品（稱為Work Product Doctrine）。可惜憲法法庭判決就此並未論及。基於控辯雙方訴訟對抗之公平性，律師研究案情所得訴訟策略等工作產品，雖非與當事人祕密溝通內容，亦應受訴訟權與律師工作權保障，排除於搜索、扣押之外。否則無異容許檢方可偷看辯方手中有哪些牌、打算怎麼出牌，如此一來還會有公平審判嗎？

三、憲法法庭判決理由提到「有事證足認律師或辯護人有湮滅、偽造、變造證據，或勾串共犯或證人者」，即不受祕密溝通權保護。舉輕以明重，如有事證足認律師本身參與當事人犯罪活動，則律師與當事人祕密溝通內容可能構成犯罪證據，自可予以搜索、扣押。

最近有名的例子，就是川普私人律師柯恩在二○一六年總統大選前，幫川普支付封口費給成人影片女星，透過白手套安排成律師費，構成商業紀錄登載不實。柯恩事務所在二○一八年被搜索，後來認罪判刑三年。

四、律師與當事人祕密溝通，不是絕對權利。律師倫理規範第三十七條參考國外立法例，設有例外，包括「避免任何人之生命、身體或健康之危害」、「避免或減輕因委任人之犯罪意圖及計畫或已完成之犯罪行為之延續可能造成他人財產上之重大損害」等。

例如，台版柬埔寨案嫌犯若向律師透露被害人關押地點，律師可不受保密義務限制。或是受害金額通常以億計的金融詐騙案，如果仍在進行中，當事人向律師諮詢，律師不得協助當事人脫產，並可為避免投資人持續受害而揭露。美國著名的安隆弊案爆發後，法官就認定安隆的管理階層與內部律師間的溝通，不得主張祕密溝通的保護。