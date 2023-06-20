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季辛吉給布林肯下的指導棋

聯合報／ 盧信昌／台大國際企業學系副教授（台北市）
前國務卿季辛吉在布林肯的推文下留言。圖為季辛吉2019年11月在北京出席論壇。（路透）
前國務卿季辛吉在布林肯的推文下留言。圖為季辛吉2019年11月在北京出席論壇。（路透）

就在現任國務卿布林肯出訪北京的前夕，美國前國務卿季辛吉再次以百歲高齡的智慧，接受財經新聞網、彭博關於中美關係與政經現勢的專訪。曾經參加過第二次世界大戰的季辛吉，悲觀的指出：只要中、美僵持的方向不做好防護和積極調整，那麼第三次世界大戰就是遲早要發生的禍亂。

此前，布林肯還在媒體的激烈追逐下，前往季辛吉的豪宅內親身祝壽。而網路媒體所不能諒解的，就是以巴黎和會的形式讓中南半島流離失所，現實主義者和其談判外交的大謀略，為何仍繼續主導著美國菁英階層的外交思維呢？

於五月底季辛吉生日的派對現場，布林肯面對記者提問並不作回覆；但在上周末訪華啟程之前，則在與到訪華府的新加坡外長維文的記者會上反覆強調：「中、美的激烈競爭更需要有持續的外交溝通，以確保不會演變成惡意對抗，甚或是衝突；而找尋彼此的合作契機，也將能造福全體人類。」

國務卿即席發言的觀點，在相當程度上已回應了季辛吉的憂心與殷殷呼籲。

反之，網路傳媒與新世代的意見領袖，習以為常在虛擬世界之下發展出的「取消文化」，一不對盤就封鎖，這等的眼不見為淨和充耳不聞的自視甚高，卻已然成為務實外交與和平發展上最大的社會制約與民主公敵了。

據悉，布林肯與中國大陸外長秦剛的會談長達五個半小時，並就美國所關切的公民遭到政治拘留、南海航行自由與供應鏈安全等問題提出主張；隔天由中共外事辦主任王毅出面主持的會談，中方再次對一中原則的不斷被置換、掏空，重申其警告並表明一貫立場。

前國務卿季辛吉係於二戰之後的哈佛大學攻讀學位，於博士論文的撰述期間，更針對拿破崙戰敗後的歐洲秩序，尤其是維也納會議和其實踐，具體做成研究結論，並成為日後的從政指導，是「權力平衡」的必要鋪陳。

事實上，物種競爭本就相生相剋，這倒不是什麼了不起的發明，神奇之處則在於如何將對峙的現勢消弭，類似退兵五十里的緩和；與一旦能取得均衡，如何就其情境作成有效論證，有賴彼此的內部說服與再加碼的長時間維繫了。

因此，「衝突、緩和、轉進、互惠」，這是一套以季式拳法為圭臬的教戰守則；已然陷入政爭與成長困境的拜登總統，確實希冀在中美經、軍分離之下有一絲空間來延緩攤牌的危機時刻，從而能開展其工業振興與基礎建設，並使所謂的印太經濟戰略有成形與落實的可能。

美國 哈佛大學

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