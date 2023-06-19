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一路被裁 我是錯誤教育政策被害者

聯合報／ 楊元輝／公（彰化市）
彰化縣大城鄉接二連三廢除永光國小、頂庄國小，最近公告將在今年暑假後關閉潭墘國小，引發當地村民強烈反彈。 攝影／洪崇銘
彰化縣大城鄉接二連三廢除永光國小、頂庄國小，最近公告將在今年暑假後關閉潭墘國小，引發當地村民強烈反彈。 攝影／洪崇銘

台灣教育政策出了嚴重問題，由彰化大城鄉「四年廢三校」和筆者從事教職因少子化「一路被裁」的經驗，真教人深刻體會「錯誤的政策比貪汙更可怕」。

大城鄉並非特例，像自己從小長大的彰化市，所有老國小如中山、民生、平和，學生人數早不及鼎盛時的一半。至於我任教長達十七年的和春技術學院，外人很難想像這所學生曾突破萬人的南部大校，如今卻成了私校退場條例施行後第一個清算解散的案例。不僅於此，受招生人數銳減之影響而被裁、轉換跑道的我，後來兼課多年的中州科大，也將在今年七月停辦。

其實台灣自一九八四年起，總生育率已低於人口替代率，但十年後興起的教改，「廣設大學」竟成為主要訴求。一九九六至二千年，大專院校數量就因此從六十七暴增至一二七所；可見偏鄉廢校浪潮非單一現象，它是我們生育、教育政策系統性誤謬的必然結果。就像當初努力念書，好不容易求得大專教職，未來也絕不只有我會成為少數的「被害者」。

可是為什麼明明數字會說話或一般常識能判斷的問題，如今變得一發不可收拾？這難道不是像李登輝、陳水扁、蔡英文此類偏重意識形態，或只為選票考量而不管國計民生的政客，長期把持台灣所帶來的災患？正如現在民進黨為選戰操弄「新北餵藥案」，造成家長、保育員人心惶惶，甚至可能影響生育意願，不也同樣在所不惜嗎？

但話說回來，比起兩岸兵凶戰危，以及連救命的疫苗都充滿算計之事，上述問題是否就顯得小巫見大巫？

更慘的是，性騷風暴後，綠營總統參選人民調仍遙遙領先，不知這「錯誤決定導致錯誤政策」的惡夢，還要持續多久？

生育 彰化 蔡英文

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