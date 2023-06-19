美好沉淪 真是缺德的年代？

日昨台師大吳武典教授在民意論壇投書，認為學生「品格力」低落，因社會多起詐欺等失德事件，源自「缺德」的教育。

無獨有偶地，近日頂尖期刊《自然》有文〈世界各地的人們都認為社會道德正在下降〉，例如蓋洛普民調剛顯示，八十三％的美國人認為道德在下降。然而《自然》研究六十多國人，一九四九至二○二一年間，超過一千兩百萬次調查，人們認為現在的道德水平不如過去。但當被要求說明道德敗壞的具體例子時，則易於含糊其辭。

研究者結論：道德正在下降的觀念是一種錯覺，可能是由於新聞關注負面資訊以及我們傾向於深刻有害印象，使過去看起來比現在更美好。總之，對社會衰落的恐懼源於負面媒體和有偏見的記憶。

宋朝書畫家米芾《寶晉英光集》提出「非欲厚古而薄今，時之異也。」德國浪漫主義者創造「時代思潮」（Zeitgeist），指在某時代的國家或群體氛圍趨勢。也許，我們需要「時間囊」（time capsule）記錄與貯存資料，留給後代證據。

《莊子》提到「夫尊古而卑今，學者之流也。」美國哈佛教授萊維特（Theodore Levitt）說：「我們看人類事務時，總是多注意錯的、壞的和未完成的；少著眼於好的、能紓解痛苦的、進步的。兩百多年前，英國歷史學家吉朋認為人性『揚古抑今』。到了今天，人性仍是如此。」

好啦，證據來了：二○一一年哈佛大學心理教授平克（Pinker）出書《我們本性中善良的天使：為什麼暴力會減少》，提出多項數據圖表，主張世界暴力行為漸減，因國家對武力、商業、提高識字率和交流、盡量理性解決問題；但我們對暴力的印象並沒有隨著這種下降而變化，或因更多交流（與傳播）。

曾有口頭禪「時代不同了」；「人權」的觀念就是一直在演化中，現代人大概沒人認為「君權神授」吧？實務上，社會的倫理道德自有歷久彌新的，也有與時俱進的。例如，「自由」一直備受推崇，但學者胡適認為容忍重於自由，奧國心理學家弗蘭克主張「美國東岸有自由女神，西岸應豎立責任女神」以制衡。

有些人倫則如鐘擺自有變遷，連帶地，引領進步是需要的。近年，歐美跨國研究顯示，簡單的道德輕推（nudge）可增加利他和合作行為，例如，要求受試者提報「什麼是道德上正確的事情？」則他們之後易於呈現利他行為。其實，慈善界深諳個中三昧；家庭與學校正可著力於此。