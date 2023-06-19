別父子騎驢 侯應做回自己

侯友宜獲國民黨徵召後，卻接連有幾個失敗的起手式，包括金門三缺一，以及政大落漆的演講等，讓他的民調大幅滑落；而幼兒園餵藥事件，又讓民調雪上加霜。

為了救民調，許多藍營人士紛紛獻策，有人希望侯友宜學韓國瑜的「豪邁」、學謝龍介的「江湖氣口」，甚至建議學柯文哲的「機靈」；可是如果要學這些，國民黨為何不改徵召韓國瑜、謝龍介？或乾脆「白藍合」？

或許，侯友宜也想改變自己的形象，因此最近的發言，與中央對嗆的口氣愈來愈辛辣，可是這樣的突變卻讓大家覺得很突兀。

侯友宜以往給大家的印象是耿直幹練、做事實在，但言語平淡而不逗趣，因此無法像韓國瑜、柯文哲有明星般的魅力。在選戰造勢的場合，這是較不討喜的地方。可是台灣選民歷經多年民主教育的洗禮，政治人物講一套做一套的事情看多了，成熟的選民會聽其言觀其行，內涵比外表包裝更重要。

所以，與其盡聽公公婆婆的建議，最後卻陷入父子騎驢的窘境，侯友宜不能邯鄲學步，應該要找回真正的自己。貓、狗各有看家本事，狗可以訓練跑得更快、能狠、精準地抓到獵物，不必學貓去攀爬樹木。

侯友宜最大的優點是誠懇實在的執行力，但他要從優秀的地方首長和事務官去挑戰總統大位，必須補強的是在國際外交、兩岸國防、經濟能源等政策上的宏觀思維；這些都並非在短短半年內，靠惡補、囫圇吞棗就能完全掌握。領導者最重要的是國政大方針及治國的中心思想，執行面非必要事必躬親，要告訴國人將如何整合優秀的團隊來做大事。

三國時代劉備勇不如關羽、力不及張飛，智謀也遠不及孔明，卻能領導蜀國而與吳、魏三分天下，靠的是知人善用的氣度，能廣納英雄豪傑為其效命。或許這才是侯友宜應該學的地方。