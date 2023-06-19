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雙語教育 搞錯先後緩急

聯合報／ 林志忠／陽明交通大學電子物理系退休教授（新竹市）

日前台大外文系廖咸浩教授在民意論壇發表文章，指出新加坡並不是一個雙語國家，而我國竟以它做為推動雙語國家之標的和典範的謬誤。

以我個人站上講台與學生面對面教學，以及指導碩、博士生進行學位論文研究卅餘年的經驗而言，僅表達以下三點「實務」意見：

一、研究生論文：許久以來，大學內外的一個慣用說法是，有些（或許多？）研究生投稿國際期刊論文常連遭挫折，乃是由於英文不夠好所致。我的個人經驗和看法則是，這其中的許多學生，即使讓他們使用中文撰寫（學位）論文，也常會寫得斷斷續續、前後跳躍，整篇充滿零碎短句而缺乏整體段落。

因為論文內容優劣首先牽涉學生的專業訓練、邏輯思辨和申論闡釋的能力，其次才是語言表達技巧問題。專業能力和語言技巧兩者都很重要，缺一不可，但基於實務經驗，我個人認為應前後有序。

二、大學生的上課心態：就我個人看法，國內高教的「首要」問題，是提升學生學習意願和尊重學習的態度。當許多學生上課姍姍來遲或任意缺席，甚至不購買本系專業教科書時，（盲目）優先討論如何強化英語授課，豈非有如晉惠帝「何不食肉糜」的言不及義？

三、護國群山：國際競爭是現實的，在並非人人都（應）是曠世天才或一時俊彥的社會常態分布裡，我個人（理工背景）的信念是，寧願學生首先理解進而掌握大學程度的數理基本和專業知識，以便就業後有能力維持台灣產業和文化的全球競爭力（從而提升國民平均所得），其次才期望他們之中的許多或部分人善於運用英語溝通。

當制訂和推動重要政策的主事者，都是長年遠離講台和實驗室、行程滿檔、頭頂多重頭銜的官長，這個政策就有陷入疏於先後緩急的疑慮。換句話說，我們能建議以後立法院質詢教育和高教政策時，質詢的立委、出席的教育部官員及列席的各大學校長和三長，都全程使用英語並轉播示範嗎？

語言 高教 競爭力

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